Minacciano un avvocato "Sappiamo dove vivono i tuoi figli" Padre e figlio a processo

"Sappiamo dove abiti tu, i tuoi figli piccoli e tutta la tua famiglia". E già così si tratterebbe di una minaccia consistente. Ma in questo caso, semmai ci fossero stati equivoci sul significato delle parole, chi le ha pronunciate, avrebbe aggiunto ben altro: "Quindi dacci il denaro o vedi cosa ti succede". E ancora: "Se non ci dai tutto ti veniamo a prendere". La cifra ammonta a 2.000 euro. I due uomini – padre e figlio di origine serba - che si sarebbero adoperati per riaverli da quello che all’epoca era il loro legale – un noto avvocato ultraquarantenne del Foro di Ravenna -, ieri mattina sono finiti davanti al gup Andrea Galanti e al pm Angela Scorza per rispondere di tentata estorsione in concorso. Erano difesi dall’avvocato Nicola Casadio: il gup tuttavia ha ravvisato presupposti di incompatibilità in quanto nell’eventuale processo, lo stesso avvocato potrebbe essere chiamato in qualità di testimone. E così dalla prossima udienza fissata per metà giugno, i due dovranno trovarsi un altro difensore. La vicenda, secondo quanto a suo tempo esposto dall’avvocato parte offesa, si era innescata nel novembre 2021. Il 7 di quel mese uno dei due serbi gli aveva conferito mandato professionale per via di diverse vicende legate sia a una misura cautelare decisa dal tribunale di Ravenna che a una richiesta di estradizione della Serbia. Tra i compiti assegnati – sempre secondo l’esposto – c’erano anche il recupero di assegni intestati all’uomo ma in maniera errata e il disbrigo di pratiche legate alla patente di guida. E’ a questo punto che si giunge ai 2.000 euro: un fondo spese, secondo il legale, nell’attesa di analizzare tutto il corposo materiale. Era però accaduto che il serbo cominciasse a manifestare una certa insofferenza: tanto che l’avvocato a dicembre 2021 era stato convocato a casa sua. E’ qui che padre e figlio gli avevano chiesto di restituire l’intero fondo spese e avrebbero pronunciato le minacce al centro del procedimento. Vani si erano dimostrati i tentativi di calmarli: e così il legale, impaurito, se ne era andato invitandoli a rivolgersi a un altro. Il 15 gennaio 2022 nuovo sussulto: un collega lo aveva chiamato per riferirgli che un altro avvocato lo aveva contattato per conto dei due serbi parlandogli in questi termini: "Digli di consegnare il denaro perché questi non scherzano e sono pericolosi". Frasi confermate dallo stesso collega.

Diversa invece la versione fornita dai due serbi. In particolare il padre, sentito dai carabinieri della Stazione di via Alberoni, aveva spiegato che in quel momento si trovava assieme al figlio ai domiciliari a casa della sorella. E che aveva contattato il legale per fare ottenere al figlio il permesso per potere uscire di giorno. L’avvocato a quel punto avrebbe a suo dire chiesto i primi 500 euro in attesa di leggere le carte. In un ulteriore incontro avrebbe chiesto gli altri 1.500 euro. Infine all’indomani, lamentando una certa inerzia nelle pratiche, lui e il figlio gli avrebbero chiesto la restituzione dei soldi con il proposito di trovare poi un avvocato più economico: il legale avrebbe allora manifestato l’intenzione di restituire solo mille euro per poi andarsene davanti al malumore dei serbi. In ogni caso, l’imputato aveva sostenuto di non avere mai minacciato l’avvocato e di non sapere nemmeno che avesse figli.

Andrea Colombari