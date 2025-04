Minardi day. "La mia storia nasce qui"

Sono trascorsi 40 anni dal 7 aprile 1985, giorno in cui si spense il semaforo rosso sulla pista di Jacarepaguá dando il via al Gp di Formula 1 del Brasile. Quel giorno sancì una data storica per Faenza, città in cui aveva sede una piccola scuderia, la Minardi, che debuttò nella competizione iridata. Lunedì la città ha celebrato quell’esordio a cui seguirono 21 anni di competizioni ad altissimo livello del Team in Formula 1 con l’evento ’Minardi 40: una storia che corre ancora’, nella Sala del Consiglio comunale. Una serata ricca di aneddoti e di ricordi moderata da Carolina Tedeschi che ha visto la partecipazione di un emozionato Gian Carlo Minardi, e di tutti i meccanici e i collaboratori della scuderia Made in Faenza. L’evento si è aperto con un video d’epoca in cui sono state proiettate le foto del team attorno alla monoposto numero 29. "La mia storia nasce da questa sale – ha detto Minardi ricordando Alteo Dolcini –, mi chiamò perché aveva sponsorizzato la scuderia del Passatore e mi chiese una mano".

Poi la scuderia Everest, che negli anni successivi diventò il Minardi Team. "Ho fatto molte cose – ha evidenziato Minardi, ponendo l’accento sulle coincidenze legate al giorno 5 di aprile – nel 1980 mio padre è scomparso, il 5 aprile dell’85 mi resi conto che stavamo debuttando in F1, e il 5 aprile del ‘90 Ferrari ci diede i motori". Con Minardi al centro della sala c’era Pierluigi Martini, primo pilota a portare punti alla scuderia, nel 1988. A entrambi il sindaco Massimo Isola, alla presenza anche del sindaco di Imola Marco Panieri, ha consegnato un piatto celebrativo in ceramica. "Mi ricordo la chiamata di Minardi per quel progetto folle – ha ricordato Martini –. Poi nel ’88 a Detroit arrivò il primo punto. Indimenticabile". Minardi ha ripercorso le tappe dell’avventura, dall’incontro con Enzo Ferrari nel 1974 alla nascita ufficiale del team nel 1979. Ricordi vividi, arricchiti da aneddoti come i calcoli delle sospensioni eseguiti su un computer col sistema operativo MsDos, il contributo delle ferramenta di Faenza nella costruzione dell’auto da corsa o la vigilia della presentazione della vettura, nel febbraio dell’1985 al Baccara di Lugo quando uno dei meccanici andò al pronto soccorso per recuperare l’etere con il quale voleva accendere la vettura.

Via via tutti gli altri ricordi e la gratitudine verso Gian Carlo Minardi: "Eravamo una squadra vera, rispettata dagli altri team e non solo ragazzi con un sogno". Oggi la scuderia faentina è una realtà che conta oltre 600 addetti impiegati in città, di cui 50 hanno lavorato nel team Minardi. "Se oggi esiste Racing Bulls, lo dobbiamo alla visione di Gian Carlo", ha detto Otello Valenti, manager della Visa CashApp Racing Bulls Team, sottolineando le qualità di talent scout di Minardi, "oggi 8 piloti su 20 in F1 sono cresciuti a Faenza".

Damiano Ventura