Minardi dorme tranquilla. Fatturato ok e assunzioni

LUGO (Ravenna)

Dreamin*101 ha annunciato nei giorni scorsi il lancio del nuovo cuscino ‘Uno Più Uno’, un prodotto che unisce l’innovazione tecnologica della memory foam con la leggerezza e il comfort della piuma d’oca, per garantire un riposo di qualità superiore. Dreamin*101 è un marchio dell’azienda Minardi di Lugo (Ravenna) che nel 2023 ha fatturato poco meno di 34 milioni di euro, grazie al lavoro di 95 dipendenti. Nel 2024 l’azienda sta continuando a crescere sia in termini di fatturato che di dipendenti che oggi sono diventati 110. A settembre il fatturato si è attestato ad oltre 35 milioni di euro con una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di oltre il 30% e si prevede che per fine anno raggiungerà e supererà di poco i 40 milioni di euro. Pensato per chi è alla ricerca del cuscino ideale, ‘Uno Più Uno’ combina due materiali d’eccellenza, offrendo un’esperienza di sonno bilanciata e adattabile a tutte le stagioni. Dormire bene non è solo un piacere, ma una necessità per il benessere del corpo e della mente. Un sonno di qualità contribuisce a migliorare la concentrazione, a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere un equilibrio emotivo e mentale.

Il cuscino ‘Uno Più Uno’ è progettato proprio per favorire questo benessere, offrendo il giusto supporto senza rinunciare al comfort. Dreamin*101 è il marchio che si pone come leader nell’offrire esperienze di riposo di alta qualità. Ogni prodotto è progettato non solo per garantire il giusto comfort ma anche per promuovere una cultura del dormire bene. Al centro di Dreamin*101 c’è l’impegno per l’artigianalità e la trasparenza. Ogni piumone è realizzato a mano da artigiani con oltre 100 anni di esperienza, con una cura scrupolosa per i dettagli. In questo senso, ‘Uno più Uno’ rappresenta una significativa innovazione nel settore dei prodotti per il riposo, distinguendosi dai tradizionali cuscini grazie alla sua particolare struttura e composizione. Si tratta, infatti, di un vero e proprio cuscino ibrido, composto da due elementi: un cuscino interno ergonomico in memory foam, denominato ‘Uno’, e una federa imbottita con soffice e pregiato piumino, denominata ‘Più Uno’. Il cuscino in memory foam garantisce un supporto ottimale per testa e collo, adattandosi in modo ergonomico alle forme del corpo e alleviando le tensioni muscolari. La federa in piumino aggiunge un ulteriore strato di morbidezza e comfort, offrendo una sensazione di benessere e relax totale.

Giorgio Costa