Minardi e le sue poesie dialettali. Descrisse il mondo che cambiava

Un racconto della Romagna del Novecento, con le sue notti illuminate dalle stelle, la via Emilia come unica direttrice di riferimento, i casolari di campagna popolati di famiglie numerose. Il volume ‘Quand ’ca sémia burdèl’ di Domenico Minardi, traducibile come ‘Quando eravamo ragazzi’, edito da Guido Miano per la collana Alcyone 2000, è una raccolta di poesie in romagnolo, accompagnate dalla traduzione in italiano, che l’autore, vissuto a Castel Bolognese fra il 1923 e il 2002, ha composto nell’arco di una vita.

Un’esistenza in cui il lavoro di veterinario – svolto prima a Casola Valsenio e poi nel suo comune – si è accompagnata con l’osservazione delle campagne romagnole e delle genti che le abitavano, investite, a partire dagli anni ‘60 – decennio in cui Minardi diventò maestro di matematica e scienze – da una contemporaneità dai contorni a volte indecifrabili, che avrebbe cambiato in maniera significativa anche questo frammento d’Italia rimasto fino al 1860 ai margini della storia.

Membro della rivista ‘La Piè’, Minardi con i suoi componimenti ha ritratto quello sconvolgimento: il brusco miglioramento della vita dei cittadini della giovane repubblica, con l’uscita dalla miseria, la diffusione ell’alfabetizzazione, l’approdo dei vaccini che avrebbero liberato le famiglie dall’incubo delle malattie infettive, ma anche l’abbandono delle campagne, delle tradizioni, e soprattutto della lingua, con il romagnolo rilegato via via sempre più ai margini.

Il volume, arricchito dalla prefazione di Enzo Concardi e dalla postfazione di Pier Guido Raggini, presenta anche alcuni scorci sul volto che il territorio aveva decenni fa: pochi oggi saprebbero collocare su una mappa la Vecchia Pocca, "una località della campagna di Castel Bolognese, circondata da un bosco, una radura per i balli e una fresca fontana di acqua sulfurea" si legge nella nota a piè di pagina. Oggi semisconosciuta, allora "era una meta molto frequentata dai ragazzi del borgo".