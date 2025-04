Mingozzi (Pri), in visita all’azienda Deco: "Sviluppo e occupazione sono prioritari"

Il capolista del Pri per le comunali di Ravenna, Giannantonio Mingozzi, ha visitato ieri l’azienda Deco e si è incontrato con il presidente Antonio Campri e la vicepresidente Egle Torre, candidata nelle liste del Pri come indipendente. "Ci fa piacere – commenta Mingozzi –, che una delle prime cinque aziende italiane del settore dolciario e di beni per la famiglia come i detersivi sia in ottima salute e intenda sviluppare ulteriormente i propri stabilimenti ravennati. I 10 incontri con le imprese che il Pri promuove in questa campagna elettorale hanno proprio il significato di un sostegno istituzionale e politico al fine di riconoscere come prioritarie le esigenze di sviluppo e di incremento dell’occupazione. Sviluppo che, sotto il profilo delle normative edilizie e di ogni aspetto tecnico, spetta al Comune velocizzare".

"La candidatura nelle nostre liste di Egle Torre – continua il capolista Pri – rappresenta un punto di orgoglio per l’Edera, ma anche l’impegno a sostenere la cooperativa Deco che conta 250 soci e 650 dipendenti e che quest’anno ha celebrato i 70 anni dalla fondazione".