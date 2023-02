Minguzzi, fu un omicidio di stampo mafioso: “Ma i tre imputati non c’entrano nulla"

In una foto dell’epoca la grata a cui fu ancorato, incaprettato, il corpo di Minguzzi

Ravenna, 9 febbraio 2023 – Il casolare abbandonato non è il luogo del delitto, i tre imputati non c’entrano nulla con la morte del ragazzo, non ci sono prove e nemmeno indizi e non si è neppure trattato di un rapimento a scopo estorsivo. Perché quello di Pier Paolo Minguzzi “fu un omicidio di stampo mafioso”, un “classico esempio di lupara bianca”. Così il giudice Michele Leoni, presidente della corte d’assise di Ravenna, ha riscritto il tragico epilogo della vita del 21enne - studente universitario oltre che carabiniere di leva a Bosco Mesola, nel Ferrarese, e figlio di una famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine - rapito e ucciso la notte tra il 20 e il 21 aprile del 1987 mentre rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. Il cadavere del 21enne era stato ripescato dal Po di Volano il primo maggio successivo: i suoi aguzzini lo avevano incaprettato e zavorrato a una pesante grata. E per tutto il tempo, pur sapendolo già morto, avevano continuato a chiedere alla famiglia un riscatto da 300 milioni di lire. Le indagini, aperte contro ignoti, erano state archiviate nel settembre 1996. Poi, a seguito di un esposto della famiglia, a gennaio 2018 la procura...