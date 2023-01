Mini alloggi per gli anziani nell’ex scuola

Continua, da parte del Comune, l’annuncio di progetti finanziati dal Pnrr. L’ultimo vedrà nella ex scuola dell’infanzia ‘Zaccagninì di via Faentina a San Michele, frazione alle porte di Ravenna, la realizzazione di piccoli appartamenti con spazi comuni e attrezzati secondo i criteri della telemedicina in grado di ospitare una ventina di anziani non autosufficienti.

La trasformazione avverrà grazie a un progetto lavori di risanamento conservativo e riqualificazione da circa 2,4 milioni di euro approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. "Il progetto - hanno spiegato in una nota l’assessore all’Urbanistica, Federica Del Conte, e quello alle Politiche sociali e abitative, Gianandrea Baroncini -, si prefigge come obiettivo generale di migliorare la qualità della vita degli anziani incrementando autonomie e potenziando i servizi di assistenza alle necessità quotidiane, ampliando le possibilità di socializzazione, limitando i casi di emarginazione e solitudine". In questo caso "si riconverte una struttura dismessa in disuso da un decennio, restituendola alla comunità da un punto di vista estetico ma soprattutto etico".

Nel dettaglio il nuovo complesso sarà costituito da 15 mini alloggi, doppi o singoli, ciascuno con servizio igienico, una camera da letto doppia o singola e una zona giorno per gli ospiti attrezzata con un piccolo angolo cottura. La residenza si svilupperà su due livelli e i fabbricati saranno collegati tra loro per dare continuità nei camminamenti. La mensa e la sala comune offriranno l’opportunità di essere utilizzate come laboratori. Al piano terra sono previsti ingresso con ascensore monta-lettiga, ambulatorio, tre mini alloggi doppi, sala comune; al primo piano verranno realizzati quattro mini alloggi doppi, due mini alloggi singoli, portierato con zona gestione allarmi notturni e i servizi del personale. I lavori potrebbero partire a inizio giugno per concludersi nel giugno 2025.

Sull’argomento è intervenuto per conto dei repubblicani Giannatonio Mingozz : "La decisione della giunta municipale – spiega – di approvare in via definitiva il progetto di riconversione della vecchia sede scolastica di San Michele in via Faentina in residenza per anziani non autosufficienti, con 15 mini alloggi e servizi capaci di ospitare una ventina di unità, ci fa molto piacere perchè rispetta l’impegno assunto con la cittadinanza quando la Materna Zaccagnini è stata trasferita nella sede da poco costruita"

"Si tratta – continua Mingozzi – di una scelta sostenuta dalle risorse del Pnrr, 2,5 milioni, che consentiranno anche all’insieme delle frazioni circostanti di poter contare su di una struttura moderna rivolta alla popolazione che più ha bisogno; mi fa piacere che si chiuda in questo modo un progetto rivolto prima ai bambini e poi alla popolazione più anziana, come repubblicani ci siamo battuti per questo fine ed oggi dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver seguito queste indicazioni e messo in opera due nuove strutture che qualificheranno un’offerta di grande valore non solo per San Michele ma per il benessere di tutta la collettività".