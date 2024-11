Mini-sculture da divorare. Art & Ciocc in piazza

Nove stand provenienti da diverse parti d’Italia, da nord a sud, senza dimenticare l’isola siciliana. Piazza del Popolo da ieri mattina si è riempita di stand e di cioccolatieri, per la tradizionale fiera ’Art & Ciocc’, disponibile fino a domani sera (sia oggi che domani dalle 9 alle 22).

Tra i vari tendoni allestiti in piazza, si possono trovare le specialità regionali dei cioccolatieri, dai cannoli siciliani ai cuneesi al rum, di origine piemontese. Dolci, assaggi ma anche vere e proprie sculture realizzate con il cioccolato. Le opere rappresentano diversi oggetti tra i più disparati, dalle scarpe da ballerina a campanelline, ma si può trovare perfino un joystick della Play Station. A differenza di quanto uno possa pensare, la realizzazione delle sculture è abbastanza veloce. "Dipende dal tipo di opera che si vuole fare, ma solitamente non ci si impiega più di 48 ore. Le sculture vengono create con degli stampini", spiegano i cioccolatieri.

Tra i dolci “classici“ e le tradizionali versioni del cioccolato, invece, si possono trovare cremini, praline, tavolette e varie creme in barattolo. Presente anche uno stand proveniente dalla Val Camonica (Brescia), in cui si vendono prodotti a base di miele, utilizzabili sia come ingrediente alimentare sia come rimedio naturale per i malanni stagionali.

Ieri, primo giorno della fiera, in piazza erano presenti molti turisti stranieri, principalmente inglesi e tedeschi, incuriositi dagli stand e dalle forme originali dei prodotti. Se i turisti assistono per la prima volta alla fiera, la stessa cosa non si può dire per i cioccolatieri. "Siamo qua da 14 anni", spiegano i pasticcieri che gestiscono lo stand di Jesolo (Venezia). "Noi veniamo a Ravenna da quando esiste la fiera (questa è la sedicesima edizione, ndr) – rilanciano i colleghi di Agrigento –. Giriamo l’Italia e proponiamo nelle fiere i dolci tipici siciliani".

Jacopo Ceroni