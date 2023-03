Ministero di Giustizia Il capo di gabinetto in visita a Port’Aurea

Il capo di Gabinetto del ministero di Giustizia, Alberto Rizzo, ieri pomeriggio è arrivato a Ravenna per visitare il carcere di via Port’Aurea. Ha oltrepassato i cancelli dopo le 15.30 ed è rimasto all’interno della struttura per quasi due ore, durante le quali ha visitato le diverse sezioni, gli spazi dedicati alle differenti attività, gli uffici. Ad accoglierlo sono state la direttrice dell’istituto penitenziario, Carmela De Lorenzo, e il provveditore Emilia-Romagna – Marche, Gloria Manzelli. Il capo di Gabinetto Rizzo ha approfittato della tappa nel carcere ravennate per vedere le attività e i laboratori che si stavano svolgendo in quelle ore, dal corso per pizzaiolo al laboratorio di cartotecnica, dalla redazione della rivista della casa circondariale, al corso di ‘Yoga della risata’ che è appena partito. Ha anche parlato con alcuni dei detenuti che ha incrociato durante il suo sopralluogo. Alberto Rizzo, magistrato, prima di arrivare al ministero della Giustizia, è stato presidente del tribunale di Vicenza.

La giornata di ieri per il capo di gabinetto del Ministero di Giustizia ieri era iniziata con un incontro, a Prato, con i vertici del tribunale. Al centro della riunione pratese, riferisce una nota di via Arenula, a cui hanno partecipato il presidente del tribunale, Francesco Concetto Gratteri, il procuratore della Repubblica, Giuseppe Nicolosi e il presidente dell’ordine degli avvocati di Prato, Marco Barone, le problematiche inerenti alle carenze di organico del Giudice di Pace. "Il ministero è fortemente impegnato ad affrontare le criticità degli uffici giudiziari, sia per quanto riguarda le carenze di personale che per quanto attiene le problematiche di tipo logistico segnalate dalle strutture". Questa la posizione del ministero di Giustizia ribadita al termine dell’incontro fra i vertici del tribunale di Prato e il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Alberto Rizzo. Su questi temi e su queste difficoltà il Ministero ha annunciato di aver attivato un tavolo tecnico per rivedere le piante organiche, al fine di poter quanto prima intervenire sull’oggettiva carenza di forze a disposizione.

Il Ministero già da alcuni mesi è impegnato in una serie di incontri presso gli uffici giudiziari territoriali, con l’obiettivo, sottolinea, di "ribadire la piena disponibilità ad avviare un dialogo proficuo, finalizzato a raccogliere le istanze e a pianificare la risoluzione delle criticità analizzate".