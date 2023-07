La ministra Locatelli alla spiaggia ‘Insieme a te’ di Punta marina: “Siete una squadra super”

Ravenna, 29 luglio 2023 – Visita del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli alla spiaggia ’Insieme a Te’ di Punta Marina. Quello sul lido del ravennate è uno spazio senza barriere architettoniche accessibile (gratuitamente) alle persone con disabilità. Un’esperienza importante che il ministro Locatelli ha voluto vedere di persona.

“Bellissimo, non è tanto il posto che fa la bellezza, ma siete voi. Io ho girato un po’ di spiaggie, ma una squadra così motivata è rara”, ha detto alla presenza della presidente dell’associazione ’Insieme a Te’, Debora Donati. Il Ministro, incontrando i volontari dell’associazione (che si alternano in spiaggia ’lavorando’ per una settimana), ha chiesto loro se hanno frequentato qualche corso per fornire assistenza ai disabili.