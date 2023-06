"Ministro, recuperiamo gli esami scritti"

Consentire le prove scritte degli esami di Stato agli studenti delle zone alluvionate. O, in alternativa, permettere loro di recuperarle in un secondo momento. È la richiesta che arriva dal Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’istituto dell’Emilia Romagna, attraverso una lettera inviata al ministro Giuseppe Valditara. A firmare la missiva è la referente regionale del coordinamento, Angela Boccaletti, insieme al referente per la provincia di Ravenna, Luca Toni. Alla base della richiesta, spiegano, c’è la "voglia di tornare alla normalità" da parte di chi è stato colpito dall’alluvione del maggio scorso. "Riteniamo che le prove di esame di chiusura del primo e del secondo ciclo siano un momento centrale per tutti loro – affermano i presidenti dei Consigli d’istituto – una prova attesa da lungo tempo e per la quale i nostri giovani si sono preparati e sono stati preparati per anni, caricandosi di attese, ansie e speranze". I presidenti e genitori dicono di "capire bene" le intenzioni del ministro di "voler aiutare" i ragazzi delle zone alluvionate, "tenendo in debita considerazione anche la sfera psicologica ed emotiva. Tuttavia pensiamo che sarebbe stato più efficace lasciare alla singola comunità e istituzione scolastica, magari attraverso appositi tavoli con sindaci ed enti locali, la possibilità di aderire o meno al provvedimento".

Nel prendere questa decisione, sostengono, "si sarebbe potuto e dovuto tenere un rapporto più stretto e privilegiato" coi dirigenti scolastici. "Dobbiamo infatti evidenziare il fatto che questa ordinanza ha avuto un impatto davvero dirompente sulle studentesse e sugli studenti, sulle famiglie e sull’intera comunità educante", affermano i presidenti dei Consigli d’istituto.