Minore molestata sul bus: condannato il 63enne

Ravenna, 15 maggio 2024 – Lui ha sempre negato di avere molestato quella ragazzina. Le indagini della polizia lo hanno però al momento inchiodato. Uguale a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. È la condanna inflitta ieri mattina dal collegio penale del tribunale di Ravenna a un commerciante 63enne originario del Congo residente a Forlì arrestato lo scorso autunno con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della giovane, una studentessa ravennate di 15 anni. La corte, presieduta dal giudice Cecilia Calandra, ha accolto in pieno la richiesta del pm Stefano Stargiotti. Novanta i giorni per il deposito delle motivazioni. A quel punto il ricorso della difesa (avvocato Filippo Raffaelli) appare scontato.

Secondo le verifiche della squadra Mobile ravennate, il 63enne aveva agganciato la 15enne il 16 settembre scorso a Forlì in una fermata del bus. Quindi era salito pure lui sul mezzo verso Ravenna e aveva iniziato a palpeggiare la giovane: solo all’arrivo aveva smesso. Lei, comprensibilmente impietrita, aveva avuto il guizzo che nel breve aveva consentito alla polizia di dare un nome al sospettato: aveva cioè scambiato il suo numero di telefono con quell’uomo.

L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta del pm Lucrezia Ciriello, era scattata il 20 novembre. Durante il successivo interrogatorio di garanzia, il 63enne si era avvalso della facoltà di non rispondere. Una volta a processo, si era invece sottoposto a esame negando gli approcci fisici.

Le verifiche degli inquirenti avevano portato a conclusioni differenti. L’uomo - descritto dalla 15enne come di colore, basso e con un italiano stentato - le avrebbe inizialmente offerto di fumare uno spinello. Lei aveva declinato: e allora lui - prosegue l’accusa - si era fatto sotto con proposte dirette partendo dalla situazione delle 15enni nel suo Paese: “Sono già sposate, hanno già dei figli, fanno già l’amore”. Erano seguite domande intime e riferimenti sessuali espliciti con invito ad andare a casa da lui. Una volta sull’autobus era andato a sedersi vicino alla 15enne. Lei intanto, sempre più impaurita, aveva scritto al suo migliore amico di quel “signore strano che mi stava parlando”. Il 63enne si era spinto oltre cominciando a toccarla nonostante la ragazzina cercasse in tutti i modi di bloccargli le mani. Ecco finalmente la fermata a Ravenna: era sceso anche lui ed era rimasto lì fino a che non era giunto l’amico della 15enne.

In aula la difesa tra le altre cose ha lamentato una scarsa attendibilità del racconto della giovane oltre al fatto che, comunque sia, la condanna avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente inferiori. I giudici hanno valutato in altro modo.