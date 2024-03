Minore morto sulla Sea Watch, un fatto inaccettabile

Quello di non far arrivare fino a Ravenna la Sea Watch con a bordo la salma del 17enne che non è sopravvissuto al tragico viaggio in Mediterraneo è stato un atto di umanità tardiva.

Che senso avrebbe avuto costringere la nave a giorni e giorni di viaggio in più, almeno quattro e con condizioni meteo sfavorevoli, essendoci la possibilità di attraccare in porti più vicini?

La tragicità di questo fatto mette ancora più in evidenza la disumanità delle norme legate all’accoglienza e al salvataggio di chi cerca di arrivare nel nostro Paese via mare. A partire da quella che impedisce alle navi delle Ong, una volta effettuato un salvataggio, di effettuarne un altro se si dovesse imbattere in un’ulteriore imbarcazione carica di profughi. Il rispetto che si deve ai morti e ai vivi, imporrebbe di mettere le navi delle Ong nelle condizioni di salvare il maggior numero di persone possibili e nei tempi più brevi. Quel ragazzo è morto poche ore dopo essere arrivato sulla nave perché le sue condizioni fisiche, a causa del viaggio disumano a cui è stato costretto, erano gravissime.

È un fatto talmente drammatico e inaccettabile che qualunque riflessione risulterebbe scontata e inefficace.