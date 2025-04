Minorenne abusata a scuola: "Ho visto il prof avvicinare da dietro quella mia compagna di classe"

"Il prof le passò dietro e poi ho visto quella mia compagna fare un saltello in avanti. Lei era molto turbata, spaventata". In seguito "mi disse di un contatto" da tergo. "So che giravano voci su quel prof: voci di battute sull’aspetto fisico delle studentesse, ma non so fossero se attendibili".

Ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha preso la parola uno studente dell’istituto superiore ravennate dove lavorava l’insegnante imputato di violenza sessuale aggravata verso una sua studentessa. Il prof, un ultra-sessantenne difeso dall’avvocato Cinzia Bonfatini, era presente in aula. Per la studentessa, all’epoca dei fatti 15enne, c’era l’avvocato di parte civile Sara Scarpellini (che sostituiva la collega Federica Mariani). "Eravamo in classe, avevo bisogno di informazioni - ha ricordato il ragazzo - andai da lei. Poi il prof passò dietro e ho visto lei fare un saltello in avanti: l’ho vista molto preoccupata, mi preoccupai, cercai di distrarla". Più avanti la compagna gli aveva confidato di temere "ripercussioni magari con i voti".

Anche il nonno paterno della ragazza ha parlato dei timori della giovane per quanto, secondo l’accusa, le era accaduto in classe. Era stato lui stesso a riferire tutto al preside nel febbraio 2022 facendo così scattare le indagini della polizia. "Era una bambina solare, benvoluta da tutti. Poi un giorno è arrivata a casa e l’ho vista diversa, turbata. Non ho dato peso". Finché lei gli ha confidato a tavola in presenza anche della moglie "che era in classe in piedi appoggiata a un banco e a un certo punto il personaggio di cui stiamo discutendo", il prof alla sbarra, "si è appoggiato. Lei mi disse che rimase di sasso, non se lo aspettava. Da quel momento lì smise di abbracciare pure me". L’uomo ha ricordato che la nipote gli aveva detto "che ad alcune compagne era già accaduto. Per evitare reazioni, non dissi nulla ai genitori. E di mia iniziativa andai dal preside e gli esposi i fatti. Con lei ne abbiamo riparlato solo" alla prima convocazione in tribunale; per il resto "abbiamo evitato la cosa" perché "le provocava dolore. So che lei lo confidò al padre".

In quanto a quel contatto, sempre al nonno lei disse che "durò il tempo di rendersi conto di ciò che accadeva. Eravamo a tavola: si alzò e mimò tutto".

La madre della ragazza ha ricordato che la figlia un giorno "arrivò a casa agitata: aveva paura che mi arrabbiassi" poi "mi parlò del prof". Disse che "stava facendo un lavoro su tavoli alti". A un certo punto vide "i compagni che la guardavano: e dai riflessi dei vetri, vide il prof dietro di lei; sentì poi che lui si era appoggiato. Lei si era irrigidita puntando in avanti". E allora la madre telefonò alla "coordinatrice di classe". In precedenza la figlia le aveva raccontato "di altri episodi spiacevoli di quel prof: battutine sull’abbigliamento, apprezzamenti che la mettevano a disagio". Tipo: "Come sei scollata; ah ecco è così che si viene vestita a scuola" in riferimento a "panta più stretta con maglione sopra". Tanto che "ha cominciato ad avere il problema su come vestirsi a scuola da quando c’era quel prof in classe".

