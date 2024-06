Minorenne rapinato. L’Arma blocca un 19enne

Sono arrivati per fermarlo con l’accusa di avere rapinato a Faenza una collanina d’oro a un 14enne. E lo hanno arrestato pure per resistenza, lesioni a un carabiniere e detenzione di 55 grammi di hashish. Una notte, quella tra martedì e mercoledì, e tanti guai per un 19enne di origine tunisina - Amir Chehida il suo nome - domiciliato a Modena ma senza fissa dimora e bloccato a Castel Bolognese dai carabinieri.

L’azione dell’Arma è partita dalla rapina della collanina avvenuta a cavallo della mezzanotte. È a quell’ora che il 14enne, che abita a Faenza, ha raccontato ai militari del Radiomobile di essere stato depredato da due giovani di possibile origine nordafricana descrivendo il loro aspetto. È andata così: il primo - per l’accusa è il 19enne - lo ha avvicinato con fare amichevole; poi gli ha appoggiato una mano su una spalla chiedendogli una sigaretta; da ultimo, con mossa fulminea, gli ha strappato con forza la collanina d’oro dal collo ed è scappato verso via Medaglie d’Oro. A quel punto è intervenuto il presunto complice fingendo di dare una mano al 14enne con varie domande che in realtà, ritardando l’allarme alle forze dell’ordine, avrebbero avuto solo lo scopo di dare tempo all’altro di sparire. E quando ormai era tardi anche per un inseguimento per le vie manfrede, ecco che pure quest’ultimo è improvvisamente scappato via.

Una volta arrivati i carabinieri, il 14enne ha spiegato loro che i due malviventi a suo avviso erano sotto l’effetto di alcol o droghe in quanto barcollavano e ridevano senza motivo. E poi erano chiaramente più grandi di lui e avevano una corporatura di gran lunga superiore alla sua: lui insomma si era da subito intimorito, quasi terrorizzato, anche alla luce di atteggiamenti descritti come da "ragazzi di strada, bulli". Vedi quella mano sulla spalla.

La caccia delle pattuglie dell’Arma è scattata subito: i due sospettati sono stati individuati in breve in via Giovanni XXIII, a circa 200 metri dal punto della rapina: il 19enne è subito scappato; mentre l’altro è stato bloccato e portato in caserma: si tratta di un 20enne di origine tunisina domiciliato a Faenza. Il 14enne da alcune foto segnaletiche ha riconosciuto sia quest’ultimo che il 19enne. Ormai alle strette, il 20enne ha fatto le prime ammissioni fornendo indicazioni sul 19enne. Il sospettato è stato infine trovato nella cantina dell’abitazione di un’amica di Castel Bolognese: tra i cartoni dove dormiva, ecco i 55 grammi di hashish oltre a 1.036 euro nel portafogli. In una borsetta è stata trovata pure una collanina d’oro: a quel punto - prosegue l’accusa - il 19enne si è messo a sferrare calci ferendo un militare a un ginocchio (prognosi di 5 giorni).

Ieri mattina davanti al gip Janos Barlotti, il 19enne, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, ha in sintesi ammesso la rapina e ha precisato che l’hashish era per uso personale e che la resistenza, al culmine della quale pure lui è rimasto ferito a un braccio, c’è stata: ma solo perché a suo dire i militari non gli avrebbero consentito di salutare il figlio. Il pm di turno Lucrezia Ciriello ha chiesto la convalida con custodia cautelare in carcere. La difesa ha invece chiesto l’applicazione di una misura non detentiva per lasciare che il 19enne si possa occupare della famiglia. Il gip, dopo avere convalidato l’arresto (non il fermo), ha deciso per il carcere.

Andrea Colombari