"Mio figlio diceva: ’La maestra è il lupo’"

"Mio figlio, quando arrivava davanti alla scuola, iniziava a piangere e non voleva entrare. Mi diceva, “non ci vado, la maestra è il lupo, mi fa paura“. Perché? gli chiedevo. “Perché urla sempre“. Invece, quando c’erano altre maestre, era felicissimo di andare a scuola". Questo ha riferito una mamma, sentita ieri mattina dal viceprocuratore Simona Bandini, davanti al giudice Cristiano Coiro, nel processo che vede una 60enne imputata di maltrattamenti aggravati nei confronti di una decina di bambini di 3 e 4 anni, che tra il 2017 e il 2018 accudiva in una scuola dell’infanzia di Conselice. Una sola famiglia è parte civile con la tutela degli avvocati Gian Luigi Manaresi e Francesca Filipucci. All’udienza precedente, dalla testimonianza di una psichiatra dell’Ausl, è emerso che la stessa era in cura per la dipendenza agli oppiacei.

Ieri il genitore ha aggiunto ulteriori particolari. Ricorda che il figlio, che all’età di 3 anni era particolarmente introverso e parlava poco, quando sapeva che a scuola c’era quella maestra si metteva a piangere. "Dovevo andare a lavorare, ma prima di convincerlo ad entrare impiegavo alcuni minuti", ha spiegato la donna, raccontando che un giorno lo stesso arrivò a casa con un vistoso taglio sulla fronte: "Andai a parlare con la maestra, la quale mi disse che accidentalmente si erano dati una testata lui e un altro bambino. Quando le chiesi chi fosse quel bambino, lei mi disse “andate via“. E mio figlio, a casa, pur con poche parole e mimando il gesto, mi disse che la colpa non era di un bambino, senza pero aggiungere altro".

Un’ulteriore testimonianza resa è stata quella di un’altra maestra che all’epoca faceva l’educatrice in quell’istituto: "Ricordo che una mattina ero supplente in un’aula, la porta era chiusa quando si sentirono urla concitate. La collega entrò tirando per un braccio un bambino che piangeva e chiedendomi: “Lo vuoi un bambino che non sta fermo?“". Questa scena, peraltro davanti a tanti altri bimbi, avrebbe poi spinto l’educatrice, d’intesa con altre colleghe, a presentare una segnalazione scritta all’allora dirigente scolastico, Gennaro Zinno. "Quel bambino – ha aggiunto la testimone – piangeva, in quel modo faceva capire che non voleva essere spostato dalla sua classe. Dissi alla collega che non andava trascinato, bensì contenuto", un termine tecnico per dire che "non era il momento per punirlo, ma per cercare di capire quella che a tutti gli effetti era una sua richiesta d’aiuto". All’udienza precedente altri genitori avevano riferito di presunti maltrattamenti, come il racconto di un bambino cui la maestra avrebbe fatto sbattere la testa contro lo spigolo. L’imputata, difesa dall’avvocato Gianluca Vichi, alla prossima udienza calendarizzata a fine novembre, potrebbe rendere dichiarazioni spontanee, senza sottoporsi all’esame delle parti.

