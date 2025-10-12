"Mio padre, l’ultimo custode. Per lui un orgoglio"

Più che un lavoro, per Sergio Bianchi prendersi cura della Tomba di Dante era una missione. Lo ricorda bene il figlio, Stefano, che quando poteva, da ragazzo, lo andava a trovare. Sergio Bianchi è stato l’ultimo custode del sepolcro

Bianchi, cosa ricorda del lavoro di suo padre?

"Lo faceva con passione, come se si trattasse di un luogo che gli appartenesse. Si occupava della Tomba e della Zona del silenzio, del giardino confinante, il Quadrarco di Braccioforte. Faceva tutto con una sorta di ritualità".

In che senso ritualità?

"Ad esempio ogni giorno bisognava suonare la campana a fianco alla Tomba. Mio padre si preparava meticolosamente, i rintocchi dovevano essere sempre gli stessi, era preciso, ogni gesto mai casuale, quasi maniacale".

In qualità di custode qual era il posto di suo padre? Fuori dalla Tomba?

"Nel giardino c’era un piccolo spazio al chiuso con una scrivania e una sedia dove aveva la possibilità di ‘rifugiarsi’ soprattutto col brutto tempo, ma a lui piaceva stare davanti alla Tomba, così poteva parlare con i visitatori, con i turisti, rispondere alle domande, dare informazioni".

Era un appassionato di Dante? Lo aveva studiato?

"A dire la verità no. Era una persona semplice, non aveva fatto studi umanistici particolari, ma aveva acquisito alcune informazioni che gli servivano per il suo lavoro ed era in grado di rispondere alle curiosità e alle domande di chi veniva a visitare il sepolcro. Aveva chiara la sacralità del luogo, capiva che il suo non era un lavoro come tutti gli altri e ne era orgoglioso".

Par quanti anni suo padre è stato custode della Tomba di Dante?

"Sei, sette mi sembra. Poi è andato in pensione, nonostante fosse ancora giovane, aveva problemi di salute. Infatti è morto dopo poco, nel 1993, a 53 anni".

Che lavoro faceva prima?

"Aveva lavorato come cameriere e come bidello. Ho incontrato ex studenti della Nullo Baldini che si ricordavano benissimo di lui, era molto simpatico e gioviale, gli raccontava le barzellette, li faceva ridere".

A casa parlava mai del suo lavoro di custode?

"A volte. Si capiva che gli piaceva molto. Stava lì anche una giornata intera. Quando riuscivo, a me piaceva passare a trovarlo, avrò avuto neanche vent’anni, e vedere cosa faceva".

Prima di lui c’era stato uno storico custode della Tomba, Antonio Fusconi. Suo padre ne parlava mai?

"Era fiero di aver preso il suo posto, ne era particolarmente orgoglioso".

Annamaria Corrado