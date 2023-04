Mirabilandia, accesso più veloce con l’aumento dei varchi

Si è svolto ieri a Mirabilandia il consueto sopralluogo tecnico a pochi giorni dell’apertura del parco. Un confronto fondamentale per agevolare l’entrata a Mirabilandia, soprattutto in vista dei ponti primaverili. Per migliorare le operazioni di ingresso è stata condivisa la scelta, con Prefettura e amministrazione comunale, di aumentare i presidi sui varchi parcheggi, che passeranno da 3 ingressi con operatore a 7. A questi verrà aggiunto personale supplementare per agevolare il pagamento del parcheggio. Fondamentale anche l’impegno di Anas per potenziare la segnaletica stradale, con percorsi alternativi per diluire il traffico tra E45 e Ss16. "Siamo sempre pronti al confronto e al dialogo per ricercare le soluzioni che possano migliorare la fruizione, da parte di tutti, dell’enorme patrimonio turistico della Romagna di cui Mirabilandia è parte" commenta Riccardo Capo, direttore del parco.

La stagione 2023 prenderà il via giovedì 6 aprile e si concluderà domenica 5 novembre.