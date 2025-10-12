Mirabilandia è da paura. Duecento figuranti e la horror zone per ’celebrare’ Halloween

Duecento figuranti, una ‘horror zone’ da 30mila metri quadri e cinque tunnel dell’orrore e quattro nuovi spettacoli. È questo il cuore pulsante dell’Halloween a Mirabilandia. Fino al 2 novembre, tutto il parco divertimenti sarà allestito con scene del crimine, cimiteri infestati da pipistrelli, fantasmi e zucche.

"Halloween si conferma, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi e significativi per Mirabilandia. Lavoriamo costantemente per arricchire l’esperienza dei nostri visitatori, dalle attrazioni agli spettacoli, curando ogni dettaglio in modo da coinvolgere un pubblico trasversale", ha commentato la direttrice del parco Sabrina Mangia. "Abbiamo iniziato nel 2010 – aggiunge il direttore vendite e marketing Francesco Bertozzi – e da allora ci ha sempre dato soddisfazione in termini di biglietti paganti e di rinnovo abbonamenti per la stagione successiva. Il mese di ottobre, che è legato ad Halloween incide del 15% circa del giro d’affari e dei visitatori di tutta la stagione. Considerando che in questo periodo siamo aperti solo nei fine settimana, si comprende quanto Halloween sia per noi importante".

Per i giovani adulti, l’attrazione horror principale sarà ancora Suburbia, la città spettrale del parco con i suoi labirinti horror. In Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus un sadico direttore e i suoi clown attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance. Ansia e terrore regnano anche nei terrificanti tunnel Apartment#162, con le scene dei delitti più cruenti, Acid Rain e Llorona. Per gli appassionati di zombie e serie tv, invece, con biglietto aggiuntivo si può entrare nel labirinto di The Walking Dead - The Horror House.

Per i più piccoli, Halloween si articola in due tunnel dedicati. La Mini Zombie Academy è una scuola per diventare zombie professionisti, con esami di camminata zombie, portamento, prova di vocalizzazione e rilascio del diploma. Poi, c’è la Camera delle Meraviglie. Cuore dell’area bimbi è il Nickelodeon Halloween Party, insieme ai personaggi dei cartoni animati del palinsesto: SpongeBob, Patrick, Dora l’esploratrice, i cuccioli della Paw Patrol e le Tartarughe Ninja. L’area tematica Nickelodeon Land è stata infatti la novità della stagione 2025.

"L’area, frutto di un investimento di 20milioni di euro, è molto apprezzata dai bimbi – continua Bertozzi – e ci sta dando soddisfazioni. Passandoci, si vedono le file dei bimbi per salire sulle giostre o per salutare i personaggi più amati. La stagione, in generale è partita forte fino a giugno, poi durante l’estate è stata più dura, ma comunque con numeri incrementali rispetto all’anno scorso. Siamo soddisfatti". E proprio Nickelodeon Land si è aggiudicata il premio di Miglior Attrazione Family ai Parksmania Awards 2025, che si sono tenuti venerdì a Mirabilandia.

