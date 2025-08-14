Mirabilandia fa la festa alle montagne russe. Il parco divertimenti celebra il Roller Coaster Day

Il 16 agosto (sabato) si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day, la giornata dedicata alle montagne russe e alle emozioni forti che da generazioni fanno divertire, e urlare, milioni di persone. Un’occasione speciale per rendere omaggio alle regine dei parchi divertimento, simbolo di adrenalina, ingegneria e divertimento senza età.

Il Roller Coaster Day nasce per celebrare il primo brevetto ufficiale di una montagna russa concesso a LaMarcus Adna Thompson il 16 agosto 1898 negli Stati Uniti. Da allora, questo tipo di attrazioni sono diventate una vera e propria icona mondiale dell’intrattenimento, grazie anche a continue innovazioni di tecnologia e design.

Le montagne russe rappresentano la voglia di mettersi alla prova, il coraggio di lasciarsi andare e sfidare la gravità riscoprendo il piacere di un grido a 100 km orari.

Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, offre circa 5 km di tracciato con percorsi più soft adatti ai bambini, o agli adulti meno coraggiosi, e roller coaster adrenalici da Guinness dei Primati. Tra questi ultimi il Divertical, il più alto water coaster al mondo è tuttora una delle poche attrazioni che combina salita verticale con ascensore, discesa rapida, splash finale ad alta velocità. Il nome è un gioco di parole tra “divertimento” e “verticale”, in riferimento alla sua salita verticale a 90°. Per un’altezza di 60 metri e una velocità massima di 106km/h, la lunghezza del tracciato è di circa 510 metri.

Il Katun, invece, grazie al numero di inversioni è ancora uno degli inverted coaster più lunghi al mondo e tra i più spettacolari e intensi d’Europa. Per un’altezza di oltre 50 metri e una velocità massima di 110 km/h con 6 inversioni, ha una lunghezza di 1.200 metri.

iSpeed, infine, è il più alto e veloce launch coaster in Italia: è stato il primo launch coaster magnetico costruito in Europa ed è ancora tra i top 10 più veloci d’Europa e, grazie alla combinazione di altezza, velocità e accelerazione, è considerato uno dei più adrenalinici launch coaster del vecchio continente. Per un’altezza di 55 metri e una velocità massima di 120 km/h, ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi e una lunghezza tracciato di 1.000 metri.