Mirabilandia, lavori sull’Adriatica. Via il senso unico nei weekend

Durante il Comitato operativo viabilità (Cov) che si è riunito ieri mattina in Prefettura è stata condivisa la modifica dell’assetto viabilistico in corrispondenza del cantiere attivato da Anas al chilometro 164 della statale 16 Adriatica all’altezza del Parco Mirabilandia. Il nuovo assetto di circolazione consentirà di mitigare il più possibile gli effetti dei lavori sul traffico, in particolare durante il fine settimana.

Nel dettaglio, a partire già da ieri e fino a venerdì 6 giugno sarà garantito il doppio senso di circolazione in configurazione di cantiere dalle 16 di ogni venerdì fino alle 24 della domenica.

Durante la settimana, ossia dalla mezzanotte della domenica fino alle 16 del venerdì, lungo il tratto sarà invece ripristinato il senso unico alternato.

Il doppio senso di marcia sarà in vigore anche per tutta la giornata di lunedì 2 giugno con ripresa del senso alternato a partire dalla mezzanotte.

"Le limitazioni attualmente in vigore lungo la statale – si legge in una nota di Anas – stanno consentendo l’esecuzione degli importanti interventi di manutenzione dei ponti ad arco in muratura lungo il canale Acquara Alta e il canale Bevanella che, in questa fase, consistono nella costruzione delle sottofondazioni delle due infrastrutture".