Mirabilandia rilancia: "Venti milioni investiti per rinnovare tutta l’area bimbi"

Eventi speciali ma soprattuttto un maxi-investimento da venti milioni di euro per il completo rinnovamento dell’area bambini. Il parco divertimenti Mirabilandia rilancia in vista di questa e della prossima stagione. "Avremo tanti appuntamenti imperdibili – spiega la direttore Sales and Marketing, Sabrina Mangia –. La strategia di stringere accordi con partner speciali è stata molto apprezzata dal nostro pubblico e ci aspettiamo un gradimento da parte di ogni fascia d’età. La musica, le risate, le atmosfere incantate, il ballo e il divertimento andranno a braccetto nella nostra offerta con appuntamenti sempre nuovi da segnare in agenda". Questo weekend è tutto dedicato alle fatine più famose d’Italia: ‘Winx Fairy Days’. Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna sono protagoniste di ‘Winx Forever – Il Musical’, uno show in esclusiva per festeggiare i vent’anni del Winx Club. Poi per la Notte Rosa, sabato 6 luglio, in programma c’è il ‘Weekend Dance’, un evento speciale del Capodanno dell’estate firmato in esclusiva da Claudio Cecchetto (vedi servizio nelle pagine di Estate).

I più coraggiosi, a caccia di emozioni e adrenalina, potranno mettersi alla prova con iSpeed, Katun e Divertical, e con il terrore di ‘The Walking Dead’, l’horror house ispirata alla nota serie tv, unica in Italia. Tappa fissa nel parco anche a ‘Dinoland’, per ambientazioni con dinosauri, e a ‘Ducati World’ per gli appassionati del rombo dei motori.

Ai visitatori più attenti del parco non sarà passato inosservato l’avvio del cantiere nell’area bambini che sarà completamente rinnovata per la prossima estate. L’investimento è di quelli importanti: 20 milioni di euro, per la gioia dei più piccoli.

"Rispetto al passato – aggiunge Mangia –, c’è una grande attenzione verso la customer experience. Questo significa che oggi, anche se il parco è meno pieno, c’è però più gente che si lamenta per le file. Per questo motivo, dal 2020, siamo stati tra i primi a introdurre il prezzo dinamico per spostare i flussi durante le giornate. Il parco può arrivare a 30-33 mila presenze in una giornata, con un massimo di 20-22 mila in contemporanea". Qualche curiosità sul parco? "Anche se non ci si può sposare – conclude il direttore Sales and Marketing –, sono in aumento le richieste per proposte di matrimonio alla Stunt Arena con tanto di presentatore, di fronte a 1.800 persone. Un paio di volte l’anno, inoltre, c’è qualche azienda partner che ci chiede il parco in esclusiva per feste o eventi".

