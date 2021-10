Ravenna, 10 ottobre 2021 - Per il parco di Mirabilandia, Halloween rappresenta il gran finale di stagione, il periodo dell’anno in cui si toccano i ‘numeri’ più importanti dell’anno. Ecco perché l’Horror Festival è stato anticipato quest’anno al 2 ottobre e proseguirà, per tutto il mese, con aperture straordinarie dalle 10 alle 24 i weekend, nel week-end delle streghe il 30 e 31 ottobre, e dalle 10 alle 20 l’1 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del parco. Il divertimento è assicurato per bambini e famiglie con i tunnel fatati, spettacoli e intrattenimenti pensati ad hoc, ma anche per adulti e...

Ravenna, 10 ottobre 2021 - Per il parco di Mirabilandia, Halloween rappresenta il gran finale di stagione, il periodo dell’anno in cui si toccano i ‘numeri’ più importanti dell’anno. Ecco perché l’Horror Festival è stato anticipato quest’anno al 2 ottobre e proseguirà, per tutto il mese, con aperture straordinarie dalle 10 alle 24 i weekend, nel week-end delle streghe il 30 e 31 ottobre, e dalle 10 alle 20 l’1 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del parco. Il divertimento è assicurato per bambini e famiglie con i tunnel fatati, spettacoli e intrattenimenti pensati ad hoc, ma anche per adulti e ragazzi con i percorsi a tema horror, per provare emozioni forti.

"Dal 2010 celebriamo Halloween – ricorda il direttore generale Riccardo Marcante –. Si può dire tranquillamente che, nel settore, abbiamo tracciato la strada percorsa poi da altri parchi e enti. Il gradimento del pubblico è stato sin da subito alto e questo ci ha spinto a migliorarsi sempre più, introducendo ogni anno qualcosa di nuovo sempre restando in tema. Purtroppo l’anno scorso il Covid-19 ci ha bloccato sul più bello, a una settimana dall’inizio, per cui speriamo di rifarci quest’anno".

Anche quest’anno ci saranno infatti delle nuove iniziative.

"Una novità da segnalare – continua – per i più piccoli è certamente il tunnel ‘Ho perso Dante’, evidente omaggio al settimo centenario della morte del Sommo Poeta, nel quale i bambini dovranno aiutare Virgilio a trovare proprio Dante Alighieri". Si rivolgono ai più piccoli anche lo speciale tunnel ‘Circobaleno’ con tante sorprese, sorrisi e divertimento, il ‘Labrivinto Stregato’, ossia un tortuoso cammino animato da strane creature lungo il quale sarà difficile trovare l’uscita, e il ‘Ponte dei ricordi’ con mondi che si incontrano per creare arcobaleni di fiori colorati. Numerosi gli show e le animazioni a tema Halloween, a partire dal nuovo ‘Los Locos Fantasmas’, il divertente musical dove i protagonisti sono tre pazzi fantasmi, Armenio, Rosamunda e Ubaldo, alle prese con la terapista Matilda. Al Pepsi Theatre va in scena poi ‘Delirium’, spettacolo ricco di suspense ambientato in un cimitero la notte di Halloween nel quale due giornalisti vanno alla ricerca dello scoop del secolo.

In tutto il parco, non mancano poi allestimenti con zucche, streghe, vampiri, tombe, ragnatele. Sarà invece off-limits per i bambini, ‘Zombieville’, dalle 19 in poi, dove figuranti travestiti da zombie e altre creature mostruose andranno a caccia dei visitatori.

Pensati per adulti e ragazzi ci sono poi il tunnel ‘Acid Rain’ con l’assalto di feroci personaggi, la terrificante discesa agli inferi di ‘Malabolgia’, l’eterno pianto della madre-spettro in ‘Psycho Circus’. Da non perdere poi la casa degli orrori ‘Legends of Dead Town’ (accesso con biglietto supplementare), con tortuosi percorsi e disavventure da cui fuggire per mettersi in salvo.

Già in questi weekend di apertura (l’Horror festival ha preso il via infatti il 2 ottobre), la risposta del pubblico è entusiastica, sia del pubblico dei piccoli che del pubblico adulto, curioso di vivere la paura al parco.