Mirabilandia verso Halloween: "Nel 2025 in arrivo dieci attrazioni. Primavera ok, un calo d’estate"

Tra tradizione e innovazione, tra presente e futuro. Mirabilandia si prepara a chiudere la stagione 2024 con uno dei periodi più importanti dell’anno, quello di Halloween, in attesa di aprire il 2025 con una nuova area, Nickelodeon Land. In questo ottobre "ci aspettiamo tante gente, anche se in estate, dopo una primavera positiva, abbiamo registrato un calo a luglio e agosto" spiega la direttrice del parco, Sabrina Mangia, che aggiunge che "ci sarà un’area horror, Suburbia, che è stata resa più grande rispetto ad anno scorso, con l’aggiunta di due nuove aree. La prima è il cimitero e la seconda è ’La caserma dell’esercito dei vampiri’. Sul nostro sito abbiamo raccontato la storia della regina di Suburbia, per vivere al meglio l’esperienza". Suburbia, situata tra le attrazioni Blu River, Divertical e Reset, è l’area horror più grande mai costruita in un parco divertimenti italiano: 30mila mq e circa 150 attori.

Tra le novità anche due tunnel per bambini: ’The Mini Zombie Academy’ e ’La Camera delle Meraviglie’, e uno per adulti, ’Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus’. Tra i nuovi show, invece, in piazza della Fama andrà in scena lo spettacolo di illusioni con le bolle di sapone. Conferme per lo spettacolo ’Jackie, don’t call me clown’ e i tunnel horror Apartment#162, Acid Rain e Llorona, allestiti vicino all’area Ducati. Piazza Ducati, inoltre, sarà il palcoscenico del nuovo spettacolo di Antonio Casanova, dal titolo ’Fantasmi’. Nell’area Far West, invece, sarà sempre possibile accedere a The Walking Dead, aperto tutto l’anno ma che nel periodo di Halloween acquisisce maggior importanza. "Lo spettacolo di Casanova e l’area Suburbia – aggiunge Mangia – saranno disponibili solo quando il parco farà chiusura serale, perché c’è bisogno del buio per raggiungere l’effetto desiderato". I giorni per vedere Casanova e vivere l’esperienza di Suburbia saranno quindi tutti i sabati di ottobre e sabato 2 novembre (chiusura parco alle 22), ma anche giovedì 31 ottobre (chiusura a mezzanotte) e venerdì 1 novembre (chiusura alle 23), mentre i tunnel saranno aperti anche la domenica. La stagione chiuderà invece domenica 3 novembre, alle 18.

Le novità del parco, però, non riguardano solo Halloween. "La prossima primavera apriremo Nickelodeon Land, un’area dedicata principalmente ai bambini in età prescolare. Sarà più grande dell’ex Bimbopoli, con 25mila mq. Ci saranno dieci attrazioni, di cui un coaster adatto ai ragazzi più grandi e per le famiglie". Chi da anni desidera un nuovo rollercoaster adrenalinico dovrà aspettare ancora un pò di tempo, ma Mangia assicura che rientra nei progetti di Mirabilandia: "Non nell’immediato, ma ci sarà. La nuova area ha un costo complessivo di 20 milioni di euro, un nuovo rollercoaster potrebbe costare 13 milioni. E noi dobbiamo comunque dare priorità alle famiglie che rappresentano il 60% dei nostri clienti". Intanto il parco è concentrato su Halloween e sul finale di stagione.

Jacopo Ceroni