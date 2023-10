"Mirabilandia, visitatori aumentati del 7%"

Una stagione iniziata con il disastro dell’alluvione ma che finisce bene quella di Mirabilandia, il più grande parco divertimenti in Italia (appartenente al gruppo mondiale made in Spagna Parques Reunidos che festeggia i suoi 31 anni di vita.

I visitatori, infatti, come ha comunicato ieri il direttore generale del Parco Riccardo Capo, sono aumentati del 7% rispetto al 2022 "un anno in cui – spiega Capo – il Parco (che si estende su una superficie di 850.000 mq, con 46 attrazioni e 6 aree tematiche) ha dimostrato tutta la sua forza e ha messo pienamente a frutto i 100 milioni investiti dalla casa madre spagnola in strutture e i 30 spesi per l’intrattenimento. E per il solo intrattenimento l’investimento 2023 è stato pari a 2 milioni. D’altra parte la crescita dei visitatori anche in un anno in cui gli arrivi non hanno brillato dimostra che Mirabilandia è entrato nella programmazione dei turisti nazionali ed esteri". E con circa 1.100 dipendenti nei momenti di punta (a cui si aggiungono gli artigiani per le manutenzioni) e convenzioni con 350 alberghi rappresenta un importante generatore di business per tutto il territorio ravennate e non solo. Il piano industriale per il prossimo anno è in corso di valutazione ma si prevedono nuovi investimenti non tanto nelle strutture (che hanno un ciclo triennale dall’ideazione alla realizzazione pratica dell’infrastruttura) quanto nell’area intrattenimento ed eventi. Quel che è certo è che proseguirà la collaborazione con la Rds così come quella con Claudio Cecchetto che ’firma’ anche le iniziative legate ad Halloween che culmineranno nell’evento del 31 ottobre sera. Fino a domenica 5 novembre torna uno dei momenti più attesi della stagione con la novità di Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, e tanti nuovi spettacoli a tema. Apertura straordinaria 10.30-24 il 31 ottobre e 10.30-22 il 1° novembre. Weekend supplementare 4-5 novembre "Tra novembre e dicembre – spiega Capo – metteremo mano al nuovo calendario contando sulle proposte che ci verranno presentate. Di certo c’è interesse nel mondo dei talent nella consapevolezza che oggi un parco divertimenti cresce più per l’intrattenimento che riesce a offrire che non per le nuove attrazioni meccaniche".

Nel 2024 ci saranno le novità di ben due progetti: Stunt Show Physics e Science Smart Contest. Il primo è un’esperienza educativa che prevede la possibilità di osservare da vicino le leggendarie evoluzioni delle auto e moto durante lo stunt show di Mirabilandia e capire i principi fisici che le governano. Il secondo è un’appassionante caccia al tesoro tecnologica a squadre all’interno del parco che, con iPad in mano, guiderà i ragazzi alla ricerca di trasmettitori iBeacon con domande a contenuto fisico-matematico.

Giorgio Costa