Il ‘miracolo’ finisce in Procura: “Ostia rimossa senza cautele”

Ravenna, 29 novembre 2024 – Un’ostia consacrata e un presunto miracolo hanno creato un vero e proprio caso a Ravenna. Così un gruppo di fedeli ha presentato un esposto contro la Curia e la Ausl di Ravenna per perché l’ostia in questione, che “avrebbe mostrato segni ritenuti prodigiosi”, “sarebbe stata successivamente distrutta senza le cautele richieste dalla sua natura sacra”.

L’esposto

L’avvocato Francesco Minutillo di Forlì ha annunciato oggi il deposito di un esposto presso la Procura della Repubblica di Ravenna, relativo alla gestione del presunto miracolo eucaristico avvenuto nella chiesa di Santa Maria Assunta di Savarna.

“L’iniziativa – si legge nel comunicato dell’avvocato – intrapresa per conto di un gruppo di fedeli, nasce dalla profonda inquietudine suscitata dalle circostanze e dalla gestione del caso. La particola, rinvenuta nel gennaio 2023, avrebbe mostrato segni ritenuti prodigiosi, ma sarebbe stata successivamente distrutta senza le cautele richieste dalla sua natura sacra. L’esposto solleva l’ipotesi che tali azioni possano configurare il reato di vilipendio o danneggiamento di cose destinate al culto, previsto dall’articolo 404 del codice penale”.

Nel mirino l’arcivescovo Ghizzoni

“L’esposto depositato oggi evidenzia alcune possibili irregolarità legate alla gestione del caso del presunto miracolo eucaristico di Savarna da parte dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni”, ha dichiarato Minutillo. “Se fosse confermata la distruzione o dispersione di un’ostia consacrata e dei relativi campioni biologici, si tratterebbe di un episodio grave, potenzialmente configurabile come vilipendio nei confronti di un oggetto di culto centrale nella dottrina cattolica”.

La gestione dei campioni da parte dell’Ausl

“Ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento”, ha aggiunto Minutillo, “sono legati alla gestione dei campioni da parte dell’Ausl Romagna, nella persona del professor Vittorio Sambri. Se fosse effettivamente avvenuta una distruzione dei reperti senza adeguata documentazione o supervisione, ciò potrebbe indicare una violazione dei protocolli di trasparenza e tracciabilità che ci si aspetta in un caso di tale rilevanza”.

“Resta inoltre da chiarire”, ha proseguito, "se l’uso di un semplice messaggio WhatsApp per comunicare l’esito delle analisi e la successiva distruzione dei campioni possa essere ritenuto conforme alle procedure istituzionali. L’ipotetica mancanza di una comunicazione ufficiale o di un referto formale ci ha fatto sollevare non pochi dubbi sulla correttezza del processo”.

“Accordo di riservatezza tra Diocesi e Ausl”

“È cruciale, infine, accertare le circostanze dell’accordo di riservatezza tra la Diocesi e l’Ausl, che potrebbe aver limitato la trasparenza su una vicenda che interessa non solo i fedeli ma l’intera opinione pubblica visto che ad eseguire le analisi è stato un soggetto pubblico. Non ci fermeremo fino a quando non sarà chiarito che fine abbiano fatto i campioni biologici eucaristici. Abbiamo chiesto che vengano sequestrati immediatamente tutti gli eventuali residui ancora disponibili”, ha spiegato Minutillo. “Si tratterebbe a stretta rigor di logica giuridica di oggetti di culto, simboli centrali della fede cattolica che, come tali, devono essere trattati con rispetto e non certamente come materiale da smaltire, senza trasparenza e rispetto”.

“Questa battaglia non è solo una questione di giustizia per i fedeli, ma riguarda il diritto alla verità e al rispetto per la fede di milioni di persone. Non tollereremo alcuna negligenza o tentativo di minimizzare un caso di questa rilevanza come avvenuto sino ad oggi”, ha concluso l’avvocato. “Chiediamo che la magistratura intervenga con decisione per ristabilire chiarezza, verità e giustizia”.

Che cosa è successo

Secondo quanto riferito dal legale, la vicenda si era innescata il 28 gennaio 2023 quando una sagrestana, Manuela Segurini, aveva ritrovato un'ostia consacrata sul pavimento. Una volta immersa in acqua come da prassi liturgica per le particole danneggiate, la mattina dopo avrebbe assunto colorazione rossastra simile al sangue: fenomeno che aveva spinto il parroco don Nicolò Giosuè a intraprendere una serie di verifiche scientifiche.

Le analisi

Sempre secondo quanto scrive l’avvocato, le analisi di una anatomopatologa, avrebbero poi rilevato la presenza di materiale biologico ematico in condizioni di conservazione ritenute eccezionali. “Tuttavia - ha proseguito Minutillo - ulteriori indagini affidate all'Ausl avrebbero escluso la presenza di sangue umano: ma l'esito sarebbe stato comunicato tramite un messaggio informale via Whatsapp e i campioni sarebbero stati distrutti”.

Le denunce nell’esposto

Nell'esposto così si denunciano “possibili violazioni legali e amministrative, nonché comportamenti che potrebbero avere leso il sentimento religioso della comunità cattolica”. Tra i punti salienti: “Distruzione o dispersione di oggetti di culto: l’ostia consacrata e i vetrini contenenti campioni biologici sarebbero stati smaltiti senza adeguate garanzie di conservazione e senza rispettare la natura sacrale dei reperti”.

“Violazione dei doveri d’ufficio: la gestione dei campioni da parte dell’Ausl Romagna, sotto la direzione del professor Vittorio Sambri, avrebbe mancato di trasparenza e documentazione formale, con una comunicazione non conforme alle procedure istituzionali”. Infine, “mancanza di tracciabilità: l’assenza di documenti ufficiali sul destino dei campioni e sull’accordo di riservatezza tra la Diocesi di Ravenna-Cervia e l’Ausl solleva dubbi sulla corretta custodia e gestione dei reperti”.