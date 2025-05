Miserocchi e lo sport: "Più voce ai giovani"

La lista piombata in extremis nella campagna elettorale, Ravenna al Centro, nota informalmente fino a poche ore prima come ‘lista della piscina’, è animata da un volto noto in città, Maurizio Miserocchi, per anni voce delle radiocronache del Ravenna Fc, a lungo iscritto prima al Psi e poi ai Ds, oltre che per quasi quarant’anni dipendente comunale. Benché sia un pensionato, Miserocchi ha puntato forte sulla componente più giovane dell’elettorato, quella che frequenta gli impianti sportivi. E’ soprattutto lì che Ravenna al Centro punta a un’inversione di 180 gradi rispetto alla gestione improntata dal Comune, con l’obiettivo di tornare a coinvolgere direttamente quelle realtà associative che da sempre costituiscono la colonna vertebrale dello sport ‘di massa’. Basterà? Di certo Miserocchi può dire di avere aiutato il mondo dello sport, da anni abituato a gridare nel deserto, a farlo meno in solitudine, provando a indicare quei punti da cui ripartire per risollevare un mondo che dalla pandemia non si è più mai davvero rialzato.

Fra le sue priorità gli investimenti per la vita all’aria aperta, in particolare nelle aree verdi che circondano la città, sui lidi e lungo il Candiano, che immagina come un’arteria per ricongiungere l’area urbana e il mare, e riempire quei vuoti urbanistici che costeggiano la Darsena. La Ravenna del futuro vedrà surfer e windsurfer caricare le tavole in spalla in direzione delle spiagge come nelle città australiane? Otto chilometri in fondo non sono tanti: Miserocchi, come altri, ha proposto di associare al Candiano un’arteria pedonale e ciclabile proprio per collegare direttamente Ravenna a Marina.