Miserocchi si presenta: "La mia lista è apartitica. Piscina, quanti errori"

Rimettere lo sport al centro dell’attenzione e fare l’impossibile, in particolare, per non far perdere a Ravenna le tante potenzialità in fatto di nuoto all’indomani dell’arrivo in città di Coopernuoto di Reggio Emilia che avrà per 25 anni la gestione della piscina a fronte di un contributo pubblico di 700mila euro l’anno. Con tanti saluti all’attività di Rinascita Nuoto Team Romagna, Libertas Nuoto, Endas Nuoto, Aquatica Ravenna, Blu Atlantis, Csi Nuoto, Aics. Nuoto perché a quel punto tutti gli atleti ravennati saranno sotto la bandiera della Coopernuoto Reggio Emilia.

"Il Comune – ha spiegato ieri nel corso di una conferenza stampa il candidato a sindaco Maurizio Miserocchi per la lista Ravenna al centro – deve darsi da fare per trovare una soluzione che sia o integrare le società ravennati nella gestione della piscina o favorire la realizzazione di un’altra piscina. Peccato aver smantellato quella di Fornace Zarattini solo perché faceva condensa. Una decisione sciagurata che ora crea non poche difficoltà". Punta molto sullo sport l’ultima lista nata in ordine di tempo per la corsa a sindaco del Comune di Ravenna, una lista che non ha alcuna presunzione di vincere la corsa a sindaco ma che vuol far sentire la sua voce, adesso e dopo lo svolgimento delle elezioni, per difendere ambiente e sport in primis, senza dimenticatore l’agricoltura e le tante emergenze che attanagliano Ravenna dallo stato delle strade.

Maurizio Miserocchi, laureato in Sociologia, giornalista pubblicista e già dirigente comunale nel settore della comunicazione, è alla guida di una lista che si definisce "apartitica", e "nuovo soggetto dell’agorà ravennate". Ha raggiunto "in sole 4 giornate utili dalla sua scesa in campo un numero di sottoscrizioni, oltre 400, ampiamente superiori alle aspettative". Una lista, Ravenna al Centro, voluta, spiega Miserocchi, "dalle società più rappresentative del nuoto ravennate" e "composta da rappresentanti impegnati nelle realtà sportive ma non solo, aperta a tutti i cittadini disillusi dall’attuale politica. ‘Ravenna al centro’ significa mettere al centro l’interesse di Ravenna e dei suoi cittadini. Non soltanto sport e piscina, ma tutte le situazioni in cui Ravenna è stata messa ai margini, per scelte diverse".

Il programma ha per obiettivo quello di realizzare le condizioni per "una città a misura d’uomo capace di garantire il benessere dei suoi cittadini, conciliando sostenibilità, crescita e qualità della vita". Concretamente si tratta, ade esempio, di portare a soluzione la vicenda dei Giardini Speyer "senza militarizzare ma mettendo la polizia municipale a fare il suo lavoro specie in vista della nascita dello studentato. Poi si tratta di rivedere la viabilità cittadina, mantenere meglio il verde pubblico e rimettere in funzione gli immobili pubblici inutilizzati come l’ex anagrafe di via Romolo Gessi.

Giorgio Costa