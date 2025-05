Miserocchi:: "Sono più che soddisfatto"

"Sono più che soddisfatto. Siamo partiti in sordina, pochi giorni prima della chiusura delle liste e senza un euro da spendere in pubblicità. Più di così era fatica fare partendo da una battaglia prettamente sportiva". Maurizio Miserocchi accoglie con soddisfazione il verdetto che le urne hanno riservato alla lista civica ’Ravenna al Centro’ che lo aveva candidato a sindaco. A promuovere il progetto sono stati i cittadini che da due anni si oppongono alla gestione del nuovo impianto natatorio che sta sorgendo al posto della "vecchia" piscina facendo diventare lo sport un tema caldo della campagna elettorale proponendo una nuova cittadella dello sport in zona Mattei.

"Adesso staremo a vedere come si comporterà il nuovo sindaco – spiega Miserocchi – ma spero che si guardi intorno e tenga conto del voto che abbiamo raccolto, che è un voto d’opinione su un tema molto specifico che riguarda lo sport a Ravenna". Nei prossimi giorni Miserocchi incontrerà le società sportive e si deciderà come proseguire la battaglia che non ha raggiunto lo scopo (molto difficile) di far eleggere un consigliere comunale; "valuteremo se costituire o meno un’associazione; di certo porteremo all’attenzione del sindaco il nostro progetto di realizzare a Ravenna una seconda piscina in quella che abbiamo definito la cittadella dello sport in zona Mattei. C’è già un campo da baseball, ci sono campi da calcio e un palasport. Una piscina ci starebbe bene, darebbe risposta alle esigenze sia delle società sportive sia dei cittadini". Il progetto di Miserocchi prevede anche una viabilità aggiuntiva a nord della Lidl che toglierebbe traffico all’attuale via Mattei andando a cerare una zona sportiva ben raggiungibile da tutte le parti della città.

Giorgio Costa