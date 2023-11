Missiroli, c’è l’intesa con Italia Viva e Azione

Dopo l’unanimità ottenuta da Mattia Missiroli come candidato sindaco Pd alle elezioni amministrative di maggio 2024 la scacchiera della politica cervese inizia a muoversi in vista delle prime alleanze nel centrosinistra. A Tornare in scena è l’imprenditrice Rossella Fabbri (foto), che nella giunta di Luca Coffari aveva già ricoperto il ruolo di assessora con deleghe al bilancio e sviluppo economico. Ora, Italia Viva ed Azione della provincia hanno sciolto gli indugi scegliendo di sostenere Missiroli. A supporto di Rossella Fabbri (Italia Viva) arriva anche da Ravenna la docente universitaria e politica Chiara Francesconi (Azione). Le due donne daranno vita a una lista civica, sostenuta dai due partiti, per appoggiare la candidatura a sindaco di Mattia Missiroli. Italia Viva ed Azione spiegano: "Riteniamo che la posizione di Missiroli sia in linea con la nostra visione di una comunità coesa e sostenibile, dove i temi dello sviluppo e della crescita territoriale debbano avere un impatto positivo non solo sui turisti ma anche sui cittadini, inclusi quelli che risiedono nelle località dell’entroterra".

"Per tale ragione la scelta di mettere al centro del progetto il tema del "benessere" inteso come qualità della vita oltre che del turismo ci convince e su di esso intendiamo collaborare".

I due partiti hanno deciso di lavorare su un progetto civico – politico, che sia espressione prevalente del mondo imprenditoriale, del lavoro e della cittadinanza attiva. A sostegno del progetto saranno quindi in prima fila come responsabili per la campagna elettorale 2024 a Cervia, appunto, Rossella Fabbri e Chiara Francesconi.

"Ci siamo rese conto che la città di Cervia, a seguito dei diversi momenti complessi attraversati negli ultimi anni, ha bisogno del contributo di tutti quelli che la amano e che credono nelle potenzialità di questa straordinaria città. Gli impegni professionali sono molti, ma faremo del nostro meglio per dare un importante contributo al progetto politico che Missiroli intende proporre per il rilancio e il rinnovamento delle nostre località cervesi". Ancora: "Riteniamo che un progetto dedicato ad imprese e cittadinanza attiva necessiti di un tavolo di confronto che va al di là dei singoli partiti per cui intendiamo coinvolgere nel nostro lavoro imprenditori e stakeholder significativi del territorio, garantendo pari dignità all’anima civica che sceglierà di sposare il nostro progetto". Pare sia questione di giorni l’ufficializzazione delle scelte delle altre liste e anche il candidato di centrodestra dovrebbe sciogliere, a stretto giro, la riserva.

Ilaria Bedeschi