Missiroli presenta la giunta: torna Grandu

Il sindaco Mattia Missiroli ha presentato la giunta. "Ritengo che questa squadra abbia tutti i presupposti per realizzare con serietà e competenza i diversi obiettivi del programma di legislatura", ha spiegato alla stampa. "La giunta può contare su un’ampia rappresentanza dei gruppi che hanno sostenuto la coalizione. Il risultato politico straordinario della Lista civica è stato riconosciuto nella persona di Samanta Farabegoli, giovane studentessa universitaria di filosofia, che ho da subito voluto in squadra come delegata. Lavoreremo sempre in una posizione di ascolto e di attenzione alla gente, associazioni, realtà ed espressioni del territorio. Siamo convinti che le scelte vadano fatte sulla base delle esigenze della comunità. Prossimamente nominerò altri delegati che si occuperanno di tematiche specifiche e progetti".

I comuni che hanno tra i 10.000 e i 30.000 abitanti possono avere un massimo di 5 assessori. Le deleghe: il sindaco terrà per sé Turismo, Politiche per la salute e il benessere, Politiche per la Casa, Porto, Saline - Progetti speciali e Pnrr, Ambiente e transizione ecologica e Comunicazione. Giovanni ’Gianni’ Grandu (che ha lasciato la presidenza della squadra di calcio Del Duca Grama, ora Cervia Uniters) è vicesindaco con un corposo pacchetto di deleghe: Sport e gestione impianti sportivi, Sicurezza e legalità, Polizia locale, Protezione civile, Servizi demografici e Urp – CerviaInforma, Decentramento e partecipazione del cittadino, Personale e Risorse umane e Benessere e tutela degli animali. Nuovo ingresso per l’assessora Federica Bosi con Bilancio, Società partecipate, Cultura, Scuola e Verde pubblico. Riconfermata l’assessora Michela Brunelli che avrà come deleghe Urbanistica ed edilizia, Demanio, Coordinamento Eventi, Cervia Città Giardino, Cervia Ambiente Pari opportunità e politiche di genere e Pace e cooperazione internazionale.

Nuovo ingresso anche per l’assessore Mirko Boschetti che si occuperà di Attività produttive, Patrimonio, Lavori pubblici, Manutenzioni, Mobilità e trasporti e Politiche europee e relazioni internazionali. Confermato in squadra come assessore l’ex vicesindaco Gabriele Armuzzi con le deleghe di Politiche sociali, Volontariato, Tradizioni e Identità, Parco Archeologico, Affari generali e Affari legali. Missiroli ha poi annunciato la nomina di due delegati: Samanta Farabegoli e Davide Grossi in rappresentanza delle liste che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale. Missiroli ha infine ringraziato Andrea Foschi e Alessandra Giordano dell’ufficio comunicazione per il lavoro di questi giorni.

Ilaria Bedeschi