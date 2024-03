Mister Papeete, denuncia choc: "Hanno cercato di uccidermi"

Stava inseguendo i ladri che avevano rubato bestiame nella sua azienda agricola in Puglia e questi, per tutta risposta, hanno provato a investirlo. È salvo solo perché è riuscito a scansarsi in tempo Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e patron del Papeete di Milano Marittima. L’imprenditore cervese da tempo vive con la sua famglia a Lesina, nel Foggiano, dove è proprietario di due aziende agricole e zootecniche.

L’episodio risale all’8 marzo. Racconta Casanova: "Ho subito altri tre furti di vacche e ho già presentato venti denunce". In quest’ultimo caso è stato lo stesso imprenditore ad accorgersi dei ladri. "Ho visto un gruppetto di persone che stava caricando almeno una decina delle mie vacche su un Tir, quindi ho chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate quando erano già fuggiti – spiega l’eurodeputato –. I carabinieri sono riusciti a fermare un’auto con a bordo una persona nota. Una persona che in passato mi ha minacciato, anche telefonicamente e io ho denunciato avendo registrato la chiamata".

Successivamente c’è stato il tentativo di investirlo. "I finanzieri hanno bloccato una Lancia Y – continua – che sfrecciando a cento chilometri orari e avendomi riconosciuto mi è venuta addosso, ero in strada per capire cosa stesse succedendo con un amico e solo per miracolo sono riuscito a scansarmi. La fiancata della mia auto, con a bordo un’amica di famiglia e mia figlia di 15 anni, è stata danneggiata".

Le minacce all’imprenditore in passato sono state molto esplicite: "Mi hanno detto ’Ti sparo in testa’, lo hanno fatto davanti ai miei famigliari".

Casanova, da sempre amico di Matteo Salvini, non se ne andrà da Lesina ed è pronto a ricandidarsi alle Europee: "La sicurezza è tema oggi ancora più prioritario e sarà al centro della mia prossima campagna elettorale che mi vedrà ricandidato alle Europee, sempre in quota Lega Salvini. Non me ne andrò da qui. Se avevo qualche dubbio a ricandidarmi ora sono spariti: sarò in campo per tentare di cambiare qualcosa in questo Paese".

Ieri l’imprenditore ha affidato a Facebook un messaggio per ringraziare dell’affetto ricevuto: "Amici miei, vi ringrazio tutti per la straordinaria solidarietà che mi state facendo pervenire in queste ore abbastanza complicate. Siamo scossi, sì, ma determinati ad andare avanti. A chi ha provato a mettermi fuori gioco, attentando alla mia vita, rispondo con questa foto (della sua famiglia, mentre abbraccia i figli sorridenti): Io non ho paura, la mia forza è la mia famiglia, a cui devo tutto. Ed è per i miei figli, per mia moglie, per chi mi sta manifestando affetto in queste ore che andrò avanti, con ancora più forza e coraggio".