"Misura spiacevole ma necessaria"

"La misura è spiacevole – sottolinea Ivo Zaffi – , pagare di più per qualcosa di essenziale come la salute non è certo un bel segnale. Fortunatamente i più deboli continueranno ad avere l’esenzione e non pagare. Sicuramente era meglio prima, ma credo che 2 o 4 euro non pesino così tanto nelle tasche della maggior parte dei cittadini. Se serve una toppa, da qualche parte bisogna metterla. Mi rendo conto che per prendere una scelta così impopolare, i conti in Regione dovevano essere messi parecchio male. Io, però, credo che questi siano tutti piccoli segnali che però vanno in una direzione chiara, e alla lunga porteranno verso la privatizzazione della sanità."