Misure di sostegno ai cittadini colpiti

Privati cittadini e attività economiche e produttive hanno tempo fino al 5 maggio per presentare domanda di contributo economico per i danni causati dagli eventi calamitosi del periodo tra il 22 novembre e il 5 dicembre scorsi. Tutta la documentazione è scaricabile dalla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Ravenna, al quale le domande vanno presentate, al seguente link: http:bit.ly40vL7Zs.

Per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, il contributo massimo concedibile è di 5.000 euro; per le attività economiche e produttive il contributo massimo concedibile per consentire la ripresa della capacità produttiva, ovvero la piena operatività, è di 20mila euro. Le domande di contributo vanno presentate entro il 5 maggio al Comune di Ravenna.