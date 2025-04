"Misure per proteggere Castello"

"Quali misure per proteggere Castel Bolognese?". A chiederlo alla giunta regionale sono i consiglieri Pd Niccolò Bosi ed Eleonora Proni. "Castel Bolognese è stata colpita tre volte dagli eventi alluvionali negli ultimi due anni: il 2-3 maggio 2023, il 16-17 maggio 2023 e il 18-19 settembre 2024. In particolare – dicono i consiglieri – negli eventi del maggio 2023 si sono registrate 11 rotture arginali a monte della via Emilia che hanno causato due decessi e l’allagamento dell’intero centro storico del paese". Una situazione che "ha avuto come necessaria conseguenza il fatto che la Regione Emilia-Romagna abbia agito in maniera estremamente circoscritta a seguito delle emergenze, limitandosi a interventi di somma urgenza e di ripristino".

I due consiglieri ribadiscono che sono "assolutamente indispensabili e urgenti alcune opere, quali, ad esempio, interventi di rafforzamento degli argini in sinistra idraulica a monte della via Emilia, a protezione dell’abitato di Castel Bolognese, e un sistema di monitoraggio più efficace per poter gestire le emergenze idrauliche". Bosi e Proni chiedono quindi alla giunta "quali siano le misure intraprese dalla Regione e dalla struttura commissariale all’emergenza, quali le previsioni di intervento e quali i tempi per garantire alla comunità di Castel Bolognese la messa in sicurezza del territorio".