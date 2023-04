Mobilificio richiede un operaio a tempo pieno

Un mobilificio di Giovecca di Lugo, in provincia di Ravenna, ricerca un operaio – la ricerca è naturalmente rivolta ad ambo i sessi – per la preparazione degli ordini, l’imballaggio di mobili, la consegna e il montaggio presso i clienti. Si richiede il possesso della patente C o CE. Viene ricercata una figura in possesso delle conoscenze informatiche di base. È considerato titolo preferenziale un’esperienza pregressa nella medesima mansione, l’abilitazione alla conduzione del carrello elevatore nonchè l’essere automuniti. La sede del lavoro è Giovecca e il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è a tempo pieno: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Scadenza dell’offerta il 2 maggio 2023.