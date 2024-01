Mobilità sostenibile. Arrivano gli autobus elettrici. Quasi 7 milioni per acquistarli

Ci si muove a grandi passi verso la mobilità sostenibile. L’elettrico, che si sta prendendo via via una fetta sempre maggiore del mercato automobilistico, a Ravenna è pronto ad arrivare anche nel trasporto pubblico. Nei prossimi anni infatti Ravenna investirà quasi 7 milioni per rinnovare la flotta degli autobus che si muovono in città con nuovi mezzi che saranno elettrici. I fondi sono stati messi a disposizione dei Comuni dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile tramite il Pnrr per rinnovare il parco dei mezzi a disposizione del trasporto pubblico locale. I finanziamenti andranno direttamente al Comune di Ravenna, che li utilizzerà, come si legge in un documento di Palazzo Merlato, "per l’acquisto di un numero minimo di 10 autobus". La cifra è da capogiro: per la precisione 6 milioni e 996mila euro.

I fondi sono ripartiti su tre annate differenti: i primi 669.637 euro erano relativi già al 2023, la cifra più cospicua invece (ovvero 3 milioni e 524.090 euro) è prevista per quest’anno mentre i restanti 2 milioni e 772.651 euro sono relativi al 2025. Ad acquistare i mezzi sarà poi Amr, l’Agenzia mobilità romagnola che gestisce il trasporto pubblico sul territorio, a cui andranno successivamente i fondi.

Già negli anni scorsi si era parlato della necessità di sostituire gli autobus più vecchi: nel 2018 il 72% dei mezzi aveva più di 10 anni. Da allora sono stati effettuati diversi acquisti per rinnovare la flotta in maniera graduale. Va detto che soprattutto tra quelli utilizzati in città c’è una grande percentuale di mezzi a metano. Ora prende piede l’elettrico: un passaggio che si preannuncia molto importante, non solo nel trasporto pubblico.

sa.ser