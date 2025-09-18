Mobilitazione della Cgil per Gaza: "Un massacro, non restiamo silenti"

La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione per domani con presìdi in tutta Italia per protestare contro quanto sta accadendo a Gaza City. In Emilia Romagna lo sciopero sarà di 4 ore e in città sono previsti una manifestazione e un corteo in partenza, alle ore 16, dal Pala de Andrè con arrivo nella Darsena. "In questi due anni – spiega Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil di Ravenna – la Cgil, insieme alle associazioni de La Via Maestra, ha dato vita a diversi momenti di sensibilizzazione e denuncia sul genocidio in Palestina. Inoltre, in tutte le nostre assise lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate hanno promosso ordini del giorno in cui si rimarcava la contrarietà per quanto sta avvenendo, chiedendo alle diplomazie italiane e internazionali di farsi promotori di percorsi di pace. Cosa che non è avvenuta fino ad ora. Non si può essere silenti di fronte al massacro in atto e ogni iniziativa che riporti l’attenzione su quanto avviene a Gaza è un passo nella giusta direzione".

Restando in tema, si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea del Cuar – Comitato Unitario dell’Autotrasporto di Ravenna, composto dalle Associazioni degli Autotrasportatori Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative Romagna e Legacoop Servizi Romagna. L’incontro, convocato per affrontare le principali criticità operative del territorio, si è aperto con l’appoggio e il sostegno dell’Assemblea alle recenti dichiarazioni del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, riguardo alla contrarietà all’utilizzo del Porto di Ravenna per l’invio di qualsiasi materiale bellico verso Israele. Successivamente l’Assemblea ha affrontato i punti all’ordine del giorno, tra cui la difficile situazione derivante dai lavori di manutenzione sulle principali infrastrutture stradali di accesso al Porto di Ravenna, che stanno causando notevoli disagi alla viabilità e al trasporto merci. Il Comitato "sottolinea la necessità di un dialogo con l’Autorità di Sistema Portuale in merito alla gestione dei lavori di manutenzione del Ponte mobile, proponendo un diverso approccio che preveda l’impiego di più turni di lavoro giornalieri, così da ridurre sensibilmente i tempi di chiusura di un’infrastruttura strategica per la città e per il comparto logistico-portuale". Il Comitato ribadisce con forza la necessità di realizzare un secondo ponte di attraversamento del canale Candiano, ritenuto ormai un’infrastruttura non più rinviabile".