Moby Dick all’Alighieri

‘Moby Dick alla prova’, scritto (oltre che, a suo tempo, diretto e interpretato) da Orson Welles, è lo spettacolo a cui Elio De Capitani, tra i fondatori del Teatro dell’Elfo, ha lavorato nel corso dell’inverno del 2020/21 e che da oggi a sabato alle 21 e domenica alle 15.30 andrà in scena al Teatro Alighieri nell’ambito de La Stagione dei Teatri.

"Il testo di Welles, inedito in Italia, è un esperimento molteplice – sottolinea il regista –. Blank verse shakespeariano, una sintesi estrema del romanzo, personaggi bellissimi, restituiti in modo magistrale e parti cantate. Noi abbiamo realizzato questo spettacolo ‘totale’, con in più la gioia di una sfida finale impossibile: l’apparizione del capodoglio. E con un semplice trucco teatrale siamo riusciti a crearla in scena".

La produzione di questo spettacolo di dimensioni corali vede associati il Teatro dell’Elfo e il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

In scena, accanto a De Capitani (che interpreta Achab, padre Mapple, Lear e l’impresario teatrale) troviamo Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana (che si alterna con Giulia Di Sacco), Vincenzo Zampa.

La musica dal vivo di Mario Arcari e i canti diretti da Francesca Breschi riempiono intensamente la scena generando emozioni profonde.

Sabato alle 18 la compagnia incontrerà il pubblico nella sala Corelli dell’Alighieri, in via Mariani 2; 0544/36239