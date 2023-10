Moda, giochi e burattini per chiudere la Festa del volontariato

Alla Casa del volontariato, in via Villafranca a Cervia, si conclude oggi la Festa del volontariato. Ecco gli appuntamenti in programma, a partire dalle 15.

Si comincia con ‘I Burattini sempre con noi’ Con la compagnia di Vladimiro Strinati che presenta lo spettacolo ‘Due burattini e un bebè’, adatto a ogni tipo di pubblico a partire dai 4 anni.

Alle 16 toccherà a ‘Cani in passerella’, sfilata di cani a cura di Arca 2005. Doppio appuntamento per le 17, si terrà la sfilata di moda a cura di Cervia Buona e, in contemporanea, per i più piccoli tanti giochi e una buona merenda per tutti.