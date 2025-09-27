Modello Romagna: "Deve essere aggiornato. Volontà ed entusiasmo ci sono"

"La Romagna? È fatta di gente che ha una gran voglia di lavorare, un grande entusiasmo e si diverte a lavorare. Diciamolo chiaro: la trasformazione della Romagna dagli anni ‘50 in poi è stato un miracolo economico che ha fatto di questa terra la California d’Italia e d’Europa; ora quel modello deve essere aggiornato ma la volontà e l’entusiasmo ci sono tutti". Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e dell’Abi, Associazione bancaria italiana, è intervenuto ieri a Cesena presso il teatro Bonci alla nona edizione di Fattore R, Forum dell’economia della Romagna dedicato al tema "Romagna: investimenti che generano futuro". Da parte sua il Premio Nobel per l’Economia 2024 Daron Acemoglu ha ribadito come "la sfida economica del prossimo decennio per l’Italia sia quella di fronteggiare il cambiamento demografico che porterà a un adattamento delle aziende come mai si era verificato prima. E la tecnologia avrà un ruolo centrale in questo processo".

Spunti che hanno concluso un Forum aperto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. "Quando vedi una platea come questa l’energia ti viene da sé", ha esordito il presidente, incalzato dalle domande del giornalista Rai Gianluca Semprini. "Veniamo da una congiuntura negativa di 29 mesi, situazione inedita per la nostra regione" e sulle priorità del territorio de Pascale ne indica due: "tagliare il costo dell’energia e investire sulla logistica". Sull’energia, poi, sono fondamentali la "sicurezza degli approvvigionamenti, le politiche di prezzo e l’abbattimento delle emissioni clima alteranti". Infine un pensiero sulla competitività. "La competizione si gioca solo sulle teste, realizzare prodotti che altri non sono riusciti a immaginare. Questa è la nostra forza e proprio per questo è fondamentale investire sui talenti che sono il nostro futuro", ha detto de Pascale. E se Patuelli – alla presenza di vari sindaci romagnoli tra cui quello di Ravenna Alessandro Barattoni - ha ricordato come oggi ci sia "più offerta di prestiti da parte delle banche che richiesta da parte delle imprese, mentre per le famiglie da 7 mesi c’è una forte richiesta di ottenere mutui", il presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna Giorgio Guberti ha evidenziato la strategicità della Zona logistica semplificata. "Non è una mera operazione amministrativa ma un progetto che ci unisce, che deve unirci, attorno a un obiettivo comune: rendere sempre più competitivo il nostro sistema logistico e produttivo, rafforzando la connessione con il porto di Ravenna e le grandi direttrici europee".

Le proiezioni al 2031 per l’area Zls parlano di investimenti in crescita del 12-13%, 164 nuove imprese, export e import quadruplicati. In tutta l’Emilia-Romagna l’incremento degli investimenti nella Zls porteranno 103mila addetti in più e, ogni anno, lo 0,8% in più di Pil.

Giorgio Costa