Modena Cento Ore, tappa a Cervia

Mercoledì 8 ottobre, giovedì 9 ottobre e venerdì 10 ottobre le vie del centro di Cervia e Milano Marittima si animeranno all’arrivo delle affascinanti auto partecipanti a Modena Cento Ore, la prestigiosa competizione internazionale per auto storiche. Nella giornata di mercoledì i veicoli passeranno in viale Gramsci per un controllo timbro a partire delle 15.45. Nella giornata di giovedì seguiranno le soste con controllo timbro per piazza Garibaldi alle 7 e successivamente alle 17 per il lungomare Deledda. Nella giornata di venerdì le auto attraverseranno nuovamente piazza Garibaldi alle 7.

La venticinquesima edizione della Modena Cento Ore inizia nella giornata di domenica 5 ottobre a Roma, a Villa Borghese, per terminare l’11 ottobre a Modena. La giornata di mercoledì, quando la corsa toccherà Cervia, sarà tra le più impegnative. La partenza al mattino è a Firenze per poi affrontare il Mugello, coi suoi saliscendi, e puntare sulla Riviera romagnola con la sosta per due notti a Cervia-Milano Marittima. Giovedì 9, attraversando Rimini, città di Fellini, e la Repubblica di San Marino e Urbino, i concorrenti arriveranno al Misano World Circuit per la penultima gara in pista prima del rientro a Cervia. L’ultima giornata, venerdì 10, vedrà una tappa conclusiva all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola passando per Forlì.