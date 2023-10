Modi di dire e indovinelli. Nel libro di Ercolani c’è la nostra storia

Ogni tanto anche i libri hanno bisogno di essere spolverati e in questa operazione affiorano testi riposti da tempo e quasi dimenticati. È quello che mi è capitato recentemente con il volume di Libero Ercolani: ’4500 modi di dire e 280 indovinelli in dialetto romagnolo’, per le grafiche Marzocchi editrice. Tanti studiosi in realtà si sono prodigati in questo ambito, fra i quali Aldo Spallicci, Quondamatteo, Silvestroni e Baldini, Masotti, Foschi, Bellosi, Bagli, Miniati, Nardi Piancastelli, a significare un patrimonio ed una ricchezza incomparabili della nostra terra di Romagna. Ercolani, ’E’ mestar dla Bastì’, nato nel 1914 e deceduto nel 1997, oltre a raccolte di poesie ed opere sul folklore e sul dialetto romagnolo, ci ha arricchito appunto anche con questi 4500 modi dire con la prefazione di Umberto Foschi. Alcuni sono davvero curiosi e ormai dimenticati, come: "L’ha e’ mêl de’ fasân: e’ côrp amalê e e’ bech sân" ("Ha il male del fagiano: il corpo ammalato e il becco sano""), detto di un finto ammalato cui non manca l’appetito, o "Fê una borla a la ramgnâna" ("Fare una burla alla ravegnana"), cioè fare uno scherzo pesante, tipico di Tugnazz nei "Sonetti "di Olindo Guerrini. E che dire del detto "L’ha incora la baioca int e’ bligul" ("Ha ancora baiocco nell’ombelico"), detto di uno che ha il cervello da neonato, al quale per usanza veniva messo una moneta d’argento avvolta in un panno sull’ombelico, E questo, che potrebbe essere valido ancora oggi per tanti vagabondi: "Daj una sapa int al mân, ch’e’sepa d’indó ch’e’ven e’ pân" ("Dagli una zappa in mano, affinché sappia da dove viene il pane"").

Ed uno che ricordo già da bambino è: "Va a sufiê e’ nês a i zecval" ("Va’ a soffiare il naso alle anatre"); "è noto infatti che le anatre non hanno il naso". Alla domanda quanti uomini ci sono, si rispondeva: "Ohi, bsogna vdè, parché u j è j òman, j umaren e i scazzabóbal"( "Vi sono uomini, omarini e buoni a nulla"). E tanto per sottolineare la mentalità maschilista più marcata nel passato si diceva: ("L’òm, quând ch’u s’è tirê so i calzon, l’è pera cun tot." ("l’uomo, quando si è tirato su i calzoni, è in pari con tutti, a differenza della donna"). Un invito a leggere questi modi di dire per comprendere una vecchia mentalità, per certi aspetti ancora in auge.