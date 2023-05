"Modificare l’ordinanza sugli eventi musicali"

I consiglieri comunali della Lega Daniela Monti ed Enea Puntiroli intervengono con un ordine del giorno in merito alla modifica sull’ordinanza relativa ai trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari. I consiglieri spiegano che "che le ordinanze e i regolamenti devono andare incontro alle esigenze della località, dei cittadini, dei turisti e delle attività economiche" e che "il rispetto della quiete pubblica e la sicurezza urbana gravano fortemente l’offerta e sulla scelta della meta turistica". In particolare, sulla ordinanza relativa agli eventi musicali in spieggia chiede che dall’attuale disciplina che prevede la possibilità di organizzare due eventi musicali settimanali fino alle 24, nettamente in contrasto con i fini concessori degli stabilimenti balneari venga modificata, riducendo gli orari per "un massimo di 2 trattenimenti musicali la settimana, e nel periodo 1 aprile-30 settembre dovranno rispettare i seguenti orari: 9-12 e 17-21".