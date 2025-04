Moglie annegata nella vasca. Giudizio immediato per il 78enne. Corte d’assise al via a metà giugno

Giudizio immediato e corte d’assise a partire da metà giugno. Si è chiusa così l’indagine per omicidio aggravato a carico di Enzo Giardi, il 78enne che la mattina del 9 settembre scorso aveva ucciso la moglie, la 77enne Piera Ebe Bertini. L’uomo, difeso dall’avvocato Monica Miserocchi, dopo alcuni giorni di carcere, aveva ottenuto i domiciliari dove ancora si trova.

Secondo le indagini coordinate dal pm Stefano Stargiotti, nella casa dove la coppia viveva da anni, Giardi aveva lasciato annegare la moglie nella vasca da bagno. E poi verso le 13 aveva chiamato il 118. La 77enne, casalinga, era malata di Alzheimer da oltre dieci anni; negli ultimi sei la sua condizione era rapidamente peggiorata e le sue capacità cognitive si erano ridotte drasticamente rendendola sempre più dipendente dalle cure del marito.

L’uomo le era sempre stato accanto ma la malattia aveva disseminato la loro vita di difficoltà. A ridosso dell’omicidio, era stato calendarizzato il trasferimento della donna in una casa di riposo: una scelta che l’uomo, rimasto sempre accanto alla consorte, aveva accettato con dolore con la consapevolezza di non poterla più assistere da solo. Finché in quel giorno di lunedì, davanti alla moglie così provata dalla malattia, il 78enne aveva imboccato un strada irreversibile.

Nel corso dell’udienza di convalida del 13 settembre, l’uomo si era detto consapevole delle conseguenze. "Ho capito quello che ho fatto", aveva ripetuto davanti al gip confermando quanto aveva già dichiarato più volte. Senza cioè negare il suo gesto, aveva probabilmente espresso una forma di chiaro pentimento.

La tragedia si era consumata all’interno di una villetta di via Lolli in Borgo San Rocco. La donna era stata ritrovata ormai esanime nella vasca, ancora vestita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dell’Investigativo e della Stazione principale, il 78enne, dipendente di banca in pensione, aveva deciso di agire verso l’ora di pranzo immergendo la consorte sott’acqua fino a quando lei non aveva smesso di respirare. Poi aveva chiamato i soccorritori: "Ho ucciso mia moglie", aveva detto per confessare il gesto subito dopo il loro arrivo raccontando l’accaduto. Sul posto, oltre agli inquirenti, era giunto anche il pm di turno Marilù Gattelli.

Il 78enne si era occupato della moglie sin dall’inizio della malattia: e la prospettiva di un imminente trasferimento in un centro, lo aveva evidentemente catapultato in pensieri cupi. Nel corso dell’interrogatorio davanti al pm, l’uomo, alla presenza del suo legale, aveva confermato in modo quasi meccanico le dichiarazioni rese il giorno prima al 118 e poi ai carabinieri. La sorella dell’uomo aveva confermato la dedizione con cui il 78enne aveva accudito la moglie inferma e sulla sedia a rotelle. Due figli, laureato in Sociologia all’università di Urbino, il 78enne aveva lavorato per decenni in Unicredit prima di andare in pensione nel 2005. Dal suo profilo LinkedIn emergeva una figura poliedrica, con molte passioni: il bridge, gli scacchi, la storia, la pittura. I vicini lo hanno descritto come una persona gentile, riservata, sempre presente accanto alla moglie.

Quella con il 78enne alla sbarra, è la seconda e ultima delle corte d’assise in calendario finora per il tribunale di Ravenna. La prima è relativa al caso della madre che si gettò dalla finestra del suo palazzo di via Dradi con sua figlia di sei anni e la cagnolina in braccio: lei sola sopravvisse al volo di 30 metri.