Moglie e figlia maltrattate Tentarono il sucidio

Maltrattava la moglie e la figlia minore, talvolta anche in presenza dell’altro figlio, ponendo in essere una condotta sistematica di sopraffazione tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa. E lo era a tal punto che nel 2013 la consorte aveva tentato il suicidio, mentre la figlia aveva posto in essere atto di autolesionismo, arrivando a pensare anche lei a un gesto estremo. Accuse di maltrattamenti in famiglia che ieri, davanti al Gup Janos Barlotti, nel processo con rito abbreviato sono costate una condanna a 2 anni e 8 mesi a un 46enne. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Rossi, dovrà inoltre risarcire, con liquidazione del danno di 25mila euro, le due donne, parti civili con la tutela dell’avvocato Cristina Magnani. Il processo, in realtà, potrebbe non essere finito. Introdotta dalla riforma Cartabia, è stata fissata a maggio un’udienza nella quale l’imputato avrà modo di chiedere pene alternative come lavori di pubblica utilità, semi libertà sostitutiva o detenzione domiciliare in luogo di quella carceraria.

Secondo quanto contestato dall’accusa, l’uomo in passato aveva cercato di soffocare la moglie colpendola con schiaffi e calci, spintonandola e graffiandola. In una circostanza, inoltre, l’avrebbe colpita con un martello, provocandole tumefazioni e lividi sul corpo. Un’altra volta, con un forte schiaffo all’orecchio le aveva causato una riduzione dell’udito. Lo stesso, inoltre, era solito farle scenate di gelosia, controllandola e chiedendole fotografie del posto in cui si trovava quando usciva senza di lui. Non mancava, inoltre, un folto repertorio di insulti sessisti. Gli episodi si ripetevano anche a distanza di tempo. Più volte le aveva impedito di uscire di casa, tappandole la bocca con la mano per impedirle di gridare e chiedere aiuto. E spesso le controllava il telefono, chiudendo la porta di casa per fare in modo che non potesse uscire. A dicembre del 2021, in presenza della figlia minore, le aveva stretto le mani al collo, tentando di soffocarla. Nei confronti della figlia non sarebbe stato meno violento e aggressivo. Talvolta, secondo l’accusa, le tirava i capelli, la graffiava e la colpiva con pugni alla schiena, reiterando su di lei il gesto delle mani al collo e insultando la giovane accusandola di essere "la rovina della famiglia". In una circostanza l’avrebbe colpita con una violenza tale da farla crollare a terra, per poi pretendere che si scusasse in ginocchio. L’esasperazione fu tanta da spingerla a mostrare un coltello al padre pronunciando questo invito: "Ficcamelo in gola, non ce la faccio più".