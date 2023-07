Molesta commessi e clienti della Coop, poi morde i carabinieri

Prima ha molestato clienti e commessi all’interno del supermercato Coop di via di Roma. Poi, all’arrivo dei carabinieri, si è scagliato contro di loro, cercando di fuggire e prendendoli a morsi. E per immobilizzarlo i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno faticato parecchio. Ibrahima Diallo, 37enne originario della Guinea, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità. L’episodio risale alla giornata di martedì, quando un carabiniere, che pure calzava i guanti, è finito in ospedale dopo essere stato morso a una mano in profondità. Ieri mattina l’uomo è comparso in tribunale, dove è stato condannato alla pena di un anno con rito abbreviato. Il giudice Cristiano Coiro (per l’accusa il viceprocuratore Simona Bandini) lo ha inoltre rilasciato rinnovandogli la misura cautelare del divieto di dimora a Ravenna.

Lo stesso Diallo, infatti, era già stato arrestato lo scorso aprile, patteggiando un anno e quattro mesi, e sempre per aver resistito ai controlli, dopo essersi rifiutato di esibire il biglietto del treno al controllore. In quel caso per immobilizzarlo fu necessario l’uso dello storditore elettrico.