"Molestata alla festa di Capodanno". Rinviato a giudizio un 28enne

Non aveva ancora compiuto 18 anni. E la notte del Capodanno tra 2020 e 2021, dopo una festa in casa di un’amica, si sarebbe svegliata di soprassalto mentre un giovane del gruppo, che aveva conosciuto quella sera, la stava palpeggiando nelle parti intime. Il ragazzo, oggi 28enne, ieri è stato rinviato a giudizio dal Gup Corrado Schiaretti per violenza sessuale. Un’accusa per la quale, difeso dall’avvocato Silvia Brandolini, sarà processato davanti al tribunale in composizione collegiale – tre giudici – con la prima udienza fissata a ottobre.

La ragazza, oggi maggiorenne, si è costituita con la tutela dell’avvocato Valentina Brandolini. Al pari dell’imputato, ieri era presente in tribunale, accompagnata da alcune amiche. La giovane era già stata sentita, nel giugno 2022, in incidente probatorio, nel quale aveva confermato quanto denunciato davanti alla polizia. La giovane aveva riferito di aver trascorso quel veglione di San Silvestro nella casa di un’amica, in un paese della provincia. Alla festa erano presenti una dozzina di ragazzi, tra cui l’ex fidanzato. Uno di questi, l’odierno imputato, si sarebbe rivolto a lei con battute alle quali la giovane inizialmente non aveva dato particolare peso. Al termine della serata parte della comitiva si trovava nella stanza da letto, un paio di ragazzi giocavano a carte. altri due dormivano. Lei, a sua volta, si era addormentata su un materassino gonfiabile e poco prima aveva notato uscire per andare a fumare l’ex fidanzato assieme al giovane – all’epoca 25enne – che fino a quel momento l’aveva corteggiata. Intorno alle 4 del mattino la giovane si sarebbe svegliata di soprassalto, in quanto quest’ultimo la stava palpeggiando dopo averle infilato la mano negli slip, con l’altro braccio che la cingeva alla vita.

L’accusato ricostruisce i fatti accaduti quella sera in maniera differente. La difesa del ragazzo sarà improntata, verosimilmente, a definire consenziente la giovane durante quell’atto sessuale. In particolare, sollecitato dall’ex fidanzato di lei, secondo l’accusato la stessa nel corso della festa non si sarebbe sottratta alle avance, quando a un certo punto, mentre si trovavano su un materassino, lui avrebbe deciso di passare alle vie di fatto. Lei, che non dormiva, si sarebbe pentita in quanto fidanzata, da qui la decisione di denunciare quanto accaduto in Commissariato, ma solo alcuni mesi dopo.

l. p.