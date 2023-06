"Molestata dal prof" Indagato per violenza

Ha descritto il suo comportamento come leggermente equivoco: ma senza comunque spingersi oltre qualche battuta e alcuni sguardi ritenuti al più imbarazzanti. Almeno fino al giorno in cui le si era avvicinato da dietro fino ad arrivare a sfiorarla. Un comportamento quello attribuito da una studentessa 16enne di un istituto superiore di Ravenna a un suo professore, finito al vaglio della procura. Un gesto volontario - ha ribadito la minorenne sentita in un contesto protetto nell’ambito di u incidente probatorio davanti al gip del tribunale - che risale ai mesi scorsi in piena attività didattica.

In particolare quel giorno il professore a suo dire le si era posizionato a ridosso arrivando da tergo: lei allora aveva cercato di sottrarsi da quell’imbarazzo facendo un passo avanti: ma lui aveva fatto la stessa cosa finendo così per appoggiarsi al fondo-schiena di lei.

Da ultimo si era allontanato come se nulla fosse accaduto: tuttavia in classe le voci su quel contatto tra i due si erano propagate oltre la lezione. Quindi, supportata da amici, lei si era convinta a denunciare: il pm Lucrezia Ciriello ha così aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata dall’età della studentessa e dal contesto scolastico. A questo punto gli atti sono tornati nelle mani del sostituto procuratore che dovrà decidere se, sulla base di quanto emerso, esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio del prof oppure se chiedere l’archiviazione del caso.