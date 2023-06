Molestava i turisti: daspo urbano di un anno

Da mesi molestava turisti e residenti. Spesso ubriaco davanti alla tomba di Dante (nella foto) ma anche nei pressi dei tavolini di piazza del Popolo. Adesso il questore Lucio Pennella ha emesso il provvedimento di divieto di accesso per un anno nel centro storico contro un uomo di 48 anni di origine romena gravato da precedenti penali, che, in continuo stato di alterazione alcoolica, da mesi molestava turisti e residenti, "ingenerando un forte senso di insicurezza", sottolinea la Questura. L’uomo è stato più volte controllato e sanzionato dalle pattuglie nel cuore del centro storico in quanto sorpreso, visibilmente ubriaco, mentre molestava i residenti a passeggio nelle vie dello shopping. Per i comportamenti molesti assunti, allo stesso è stato notificato dalla Polizia Locale in tre differenti circostanze l’ordine di allontanamento per 48 ore dalle aree cittadine, che l’uomo ha però sistematicamente violato, pertanto il questore ha emesso verso di lui il divieto per un anno di accesso nelle vie del centro storico di Ravenna.